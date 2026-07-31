Fatehpur News: पत्नी को विदा कराने पहुंचे युवक का शव मिला

Fatehpur News: थरियांव। पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचे युवक का शव मोहम्मदपुर कला गांव के बाहर सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से घटना के खुलासे की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजीपुर थाना क्षेत्र के चक रसूलपुर निवासी 35 वर्षीय गुलशन लोधी की ससुराल हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बदले का पुरवा गांव में है। करीब एक सप्ताह पहले वह अपनी पत्नी अर्चना को मायके छोड़ गया था। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे गुलशन पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा।

उसने पत्नी से घर चलने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में गुलशन पत्नी का मोबाइल लेकर वहां से निकल गया। ससुराल से निकलने के बाद वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा। उसका मोबाइल भी बंद हो गया, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने मोहम्मदपुर कला गांव के बाहर बदले का पुरवा से थरियांव जाने वाली सड़क से करीब 100 मीटर दूर युवक का शव पड़ा देखा। सूचना पर थाना पुलिस और क्षेत्राधिकारी दुर्गेशदीप मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।थाना प्रभारी एसबी सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।