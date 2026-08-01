Fatehpur News: सड़क किनारे पड़ी मौरंग-गिट्टी को किया जब्त

Fatehpur News: फतेहपुर। सावन माह में शिवालयों पर जल अर्पित करने वाले कांवरियों को होने वाली परेशानियों के द्रष्टिगत नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर प्रमुख स्थानों से अतिक्रमण को साफ कराया गया। इस दौरान टीम द्वारा कबाड़ी मार्केट का अतिक्रमण साफ कराने के साथ ही बाकरगंज से अटल पार्क तक सड़क किनारे पड़ी मोरंग व गिट्टी को जब्त किया गया। नायब तहसीलदर हिमालय सिंह, ईओ नगर पालिका रविंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान के दौरान टीम ने नगर पालिका क्षेत्र के कबाड़ी मार्केट में फैला अतिक्रमण साफ कराने के साथ ही मोटे महादेवन जाने वाले मार्ग पर फैलाया गया अतिक्रमण साफ कराने के साथ ही पुन: अतिक्रमण न किए जाने की चेतावनी दी।

वहीं बाकरगंज चौराहे से पं.अटल बिहारी बाजपेई पार्क तक सड़क किनारे फैलाए गए मोरंग व गिट्टी को जब्त कर लिया। ईओ ने बताया कि करीब एक डंफर मोरंग व एक डंफर गिट्टी को जब्त किया गया। शेष को नाले के पीछे करवाकर फुटपाथ को खाली कराया गया। बताया कि सावन माह में गंगा जल लेकर बड़ी संख्या में कांवरिए शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए निकलते है जिनको होने वाली परेशानियों को देखते हुए अतिक्रमण को हटवाकर मुख्य मार्गों को खाली कराया गया है जिससे उन्हे आवागमन में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो सकें, बताया कि यह अभियान जारी रहेगा। टीम में अतिक्रमण प्रभारी दिलशाद अली के अलावा एसआई राकेश गौड़, आरके चंद्राकर, आरआई प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे।