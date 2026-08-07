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Fatehpur News: हि अच्छी खबर : रेलवे स्टेशन में यात्रियों को लिफ्ट की भी मिलेगी सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, रेलवे प्रशासन तीन आधुनिक लिफ्टों का निर्माण कर रहा है। यह लिफ्टें बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान ले जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 2027 तक तैयार होंगी। इससे प्लेटफार्मों के बीच शीघ्र आवागमन संभव हो सकेगा।

Fatehpur News: हि अच्छी खबर : रेलवे स्टेशन में यात्रियों को लिफ्ट की भी मिलेगी सुविधा

Fatehpur News: फतेहपुर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों की सुविधा और स्टेशन के आधुनिकीकरण की दिशा में रेल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। ₹1.50 करोड़ के बजट से रेलवे स्टेशन के चारों प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए तीन अत्याधुनिक लिफ्टों का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। वर्ष 2027 तक तैयार होने वाली इन लिफ्टों के शुरू होने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों को सीढ़ियां चढ़ने की आफत से बड़ी राहत मिलेगी। चार प्लेटफार्मों को जोड़ेंगी तीन आधुनिक लिफ्ट

लिफ्ट निर्माण कार्य

स्टेशन के चारo प्लेटफार्मों को आपस में जोड़ने के पूर्व में दो एफओबी बनाए जा चुके हैं। जिसके बाद अब तीन अत्याधुनिक लिफ्ट का निर्माण कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। इसका निर्माण होने के बाद यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढ़ियों या ऊंचे फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का सहारा लेने से निजात मिल सकेगी।

लिफ्ट शुरू करने की योजना

2027 में लिफ्ट हो सकेगी शुरू

रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का काम करवाया जा रहा है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। बताते हैं कि इन तीनों लिफ्टों का काम 1.50 करोड़ के बजट से कराया जा रहा है। साथ ही समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के लिए लगातार इसकी मानिटरिंग भी की जा रही है। जिससे करीब छह माह में इसको शुरू करवाकर रेलवे के यात्रियों को सौंपा जा सके।

लिफ्ट की क्षमता

एक बार में 14 यात्री की रहेगी क्षमता

इन तीनों लिफ्टों को 14 यात्रियों की क्षमता का बनाया जा रहा है। जिससे इससे एक बार में 14 यात्री एक से दूसरे प्लेटफार्म का सफर आसानी से तय कर सकेंगे। साथ ही इसमें व्हीलचेयर और बड़े ट्रैवल बैग्स भी आसानी से लाए व ले जा सकेंगे, जिससे यात्रियों के समय की तो बचत होगी ही बल्कि ट्रेनों के समय पर प्लेटफार्म बदलने के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी।

यात्रियों के लिए सुविधा

कोट...

शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए सीढ़ियों से आवागमन करना कष्टदायक होता है। लेकिन लिफ्ट का संचालन शुरू होने के बाद इन्हे आसानी हो सकेगी। बुजुर्ग व दिव्यांग यात्रियों के साथ ही अन्य यात्री भी आसानी से एक से दूसरे प्लेटफार्म पर आवागमन कर सकेंगे।

-अमित सिंह, पीआरओ डीआरएम

सामान्य प्रश्न

रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का निर्माण कब पूरा होगा?
रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा होने की योजना है।
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