Fatehpur News: पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल लापता, तलाश में जुटीं कई टीमें

Fatehpur News: फतेहपुर। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल के अचानक लापता होने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। राधानगर थाना पुलिस ने हेड कांस्टेबल की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमें उनकी खोजबीन में लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। प्रयागराज के उसरही, शिवगढ़ थाना सोरांव निवासी 39 वर्षीय विजय कुमार यादव यूपी पुलिस में सिपाही हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल के पद पर थी। 12 जुलाई को वह अचानक पुलिस लाइन से लापता हो गए। पुलिस लाइन से उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला कि विजय कुमार यादव को 12 जुलाई की शाम करीब साढ़े सात बजे फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका। काफी तलाश के बावजूद जब हेड कांस्टेबल का कोई सुराग नहीं मिला तो 27 जुलाई को थाना राधानगर में उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने हेड कांस्टेबल की तलाश के लिए कई टीमें लगाई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। परिजनों से लगातार जानकारी ली जा रही है। कई टीमें तलाश में जुटी हैं। पोस्टर बनवाकर चस्पा किए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुमशुदगी की सूचना प्रसारित की जा रही है। जल्द ही हेड कांस्टेबल को तलाश लिया जाएगा।