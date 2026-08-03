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Fatehpur News: बयान व जांच बाद मौलवी को क्लीन चिट, मां के पास छात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: विजयीपुर में हाईस्कूल की छात्रा जेन अल्फा प्रदर्शन के दौरान लापता हो गई थी। पुलिस की जांच में मौलवी को क्लीन चिट मिली है, छात्रा को समझा-बुझाकर मां के साथ भेज दिया गया है। छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की थी और मौलवी ने उसे बचाया था। मां को बेटी के बयान पर संशय है।

Fatehpur News: बयान व जांच बाद मौलवी को क्लीन चिट, मां के पास छात्रा

Fatehpur News: विजयीपुर। जेन अल्फा प्रदर्शन के बीच से लापता हुई हाईस्कूल की छात्रा के मामले का पटाक्षेप हो गया। छात्रा के बयान, मेडिकल और अब तक की जांच में मौलवी की छात्रा को अगवा करने या जान बूझकर अपने पास रखने में भूमिका नहीं मिली है। जिसके बाद फिलहाल मौलवी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी और छात्रा को समझा बुझाकर मां के साथ घर भेज दिया है। छात्रा पहले मां के साथ जाने को तैयार नहीं थी। बता दें कि 28 जुलाई को किशनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुए जेन अल्फा प्रदर्शन में शामिल हाईस्कूल की छात्रा लापता हो गई थी। मां की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर छात्रा को पांचवें दिन कानपुर के एक मौलवी के घर से बरामद किया था। सोमवार को स्वतंत्र बयान के बाद मां के साथ घर भेज दिया गया। पहले छात्रा मां के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसने बताया कि पिता ने अपनी मौत से पहले बांदा निवासी एक लड़के से शादी की थी। उनकी मौत के बाद अब मां शादी कराने से इंकार कर रही हैं। लड़के से बातचीत करने में मां डांटती-पीटती है। इसी लिये आहत होकर उस दिन आत्महत्या करने जा रही थी। रेलवे स्टेशन में मौलवी ने बचा लिया। इसके बाद उन्हीं के साथ चली गई थी। एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी लगवाने की बात कर ली थी। थाना प्रभारी मनीष सिंह ने बताया स्वतंत्र बयानों के अवलोकन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल छात्रा अपनी मां के साथ रहने को तैयार है। इसी लिये उसे मां के साथ भेज दिया गया है.

मां बोली बेटी के बयान पर संशय

मां ने कहा कि अभी भी उसे बेटी के बयान में संशय हो रहा है। वह खुलकर कुछ नहीं बता रही है। यदि मौलवी को बेटी किसी का मोबाइल नंबर, नाम पता आदि नहीं बता रही थी तो फिर भी मौलवी को खागा कोतवाली, रेलवे स्टेशन आदि में कहीं तो सूचना देनी चाहिए थी। खागा में ही सास ससुर रहते हैं। बेटी को भी उनके घर का पता मालूम है। यदि मौलवी पुलिस को सूचना देता तो बेटी उसी दिन बरामद हो जाती।

सामान्य प्रश्न

छात्रा कब लापता हुई थी?
28 जुलाई को किशनपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुए जेन अल्फा प्रदर्शन में शामिल हाईस्कूल की छात्रा लापता हो गई थी।
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