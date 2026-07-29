Fatehpur News: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाया
Fatehpur News: खागा के कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को अमित साहू नामक युवक ने बहलाकर भगा लिया। पीड़िता की विधवा मां ने पुलिस में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी अकेली घर में रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
Fatehpur News: खागा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी को एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। विधवा पीड़ित मां ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को कमलाखेर निवासी अमित साहू ने अपने झांसे में ले लिया। पीडि़ता ने पुलिस को यह भी बताया कि वह घर में अकेली रहती हैं। उसका इकलौता पुत्र बाहर रहकर जीविकोपार्जन करता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपी अमित साहू बीती 27 जुलाई की सुबह उनकी बेटी को घर से बहलाकर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
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