Fatehpur News: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, उमड़ा आस्था का सैलाब

Fatehpur News: सावन... -सावन के पहले सोमवार पर ब्रहममुहुर्त में मंदिर पहुंचे, किया जलाभिषेक

हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, उमड़ा आस्था का सैलाब

Fatehpur News: सावन माह के पहले सोमवार को जिले भर के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक स्थित शिव मंदिरों में पूरे दिन पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, हवन और शिवभक्ति का सिलसिला चलता रहा। 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष के बीच घंटा-घड़ियालों की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों पर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा तथा सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। ताम्बेश्वर मंदिर

हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा ताम्बेश्वर मंदिर फतेहपुर। शहर के सिद्धपीठ ताम्बेश्वर मंदिर में भोर पहर से ही आस्था का सैलाब उमड़ा। मंदिर में महिला और पुरुष की अलग अलग लम्बी कतारें देखने को मिली। हर किसी के चेहरे पर भोले बाबा को जलाभिषेक करने की ललक साफ दिखी। बारी-बारी से सभी शिव भक्तों ने जलाभिषेक करते हुए बेल पत्र आदि चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। पूरे दिन शिव मंदिरों में भक्तों के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। घंटा घड़ियालों व जयकारों की आवाज से गुंजायमान रहा। वहीं मंदिर के बाहर कई धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। मेले में लोगों ने खरीदारी भी की।

गूढ़ेश्वर अखंड परमधाम मंदिर ड्रोन कैमरों से की गई भक्तों की निगरानी

अमौली। श्री गूढ़ेश्वर अखंड परमधाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वहीं एक सैकड़ा से अधिक कांवड़ियों ने कावड़ चढ़ाई। सुरक्षा की दृष्टि से दो ड्रोन कैमरा व 10 सीसी टीवी कैमरे की निगरानी चलती रही। चांदपुर गांव मे नोन नदी के किनारे स्थित मंदिर में पुरुष और महिलाओं की कतारें जलाभिषेक के लिए लगी हुई नजर आईं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मेले में खरीदारी भी की। पुलिस वैरिकेडिंग लगाकर वाहनों का प्रवेश वर्जित कर कांवड़ियों को विशेष सुविधा देते हुए जलाभिषेक कराया गया है।

थवईश्वर मंदिर भक्तों ने भोले बाबा से लगाई अर्जी

बहुआ। क्षेत्र के थवईश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी। पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिला एवं पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगवाई गईं। जिससे बारी -बारी से भक्तों ने मंदिर पहुंच कर भोले शिवशंकर की आराधना की। वहीं मेला परिसर में लगे मेले में लोगों ने अपने जरुरत की सामानों की खरीदारी भी की। इस शिवालय में दूर -दूर से भक्त पहुंच कर पूजा अर्चना करते हैं और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए बाबा भोलेनाथ से अर्जी लगाई। मंदिर परिसर की दो सौ मीटर की परिधि में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा।

मोटे महादेव मंदिर कांवड़ियों के जयघोष से गूंज उठा मंदिर

असोथर। प्राचीन मोटे महादेव मंदिर में सुबह तीन बजे से श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। ओम घाट से जल लेकर आने वाले कावड़ियों की भीड़ ने बम भोले का उद्घोष करते हुए भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। भक्तों के बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। पुलिस प्रशासन ने भीड़ अधिक होने के कारण दो-दो भक्तों को ही प्रवेश देकर व्यवस्था सम्भाली। पंडित भृगु नंदन शुक्ल ने बताया कि मंदिर में सावन के पवित्र माह में पूजा करने जल चढ़ाने भगवान शंकर का व्रत करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, अपार कृपा की प्राप्ति होती है।

राज राजेश्वर मंदिर महकते फूलों से हुआ मंदिर का श्रंगार

जहानाबाद। कस्बे के पूरनपुर स्थित राजराजेश्वर मन्दिर में सुबह चार बजे से ही भक्तों की भीड रही। लोगों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर दर्शन किए। शाम को आरती में भक्तों की भारी भीड जुटी। मन्दिर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया। भोर पहर से शाम तक भक्तों का मंदिर में आना जाना लगा रहा। पूरे दिन बम बम भोले, हर हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष एवं कस्बा इंचार्ज बिन्देश कुमार गिरि, उपनिरीक्षक पीके पाठक, महिला उप निरीक्षक प्रीति सिंह, सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

गंगा में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी सावन मास के प्रथम सोमवार को गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भोर पहर से ही गंगाघाटों में भक्तों के आने का क्रम शुरू हुआ। अधिकारियों ने घाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले के ओमघाट, भिटौरा, नौबस्ता घाट समेत छिवलहा के गंगा घाटों में आस्थावानों की भीड़ रही। वहीं स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल-माला चढ़ाकर विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। लोगों ने पूजन-अर्चन के बाद दान-पुण्य भी किया। वहीं तमाम भक्त गंगा स्नान कर शहर के शिवालयों में पहुंचे और गंगाजल से भोले बाबा का जलाभिषेक किया。

ताम्बेश्वर मंदिर में उपलब्ध रहा गंगाजल भक्तों को गंगाजल से भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए गंगा बचाओ सेवा समिति एवं नमामि गंगे के संयुक्त प्रयास से शिवभक्तों के लिए प्रमुख शिवालयों में गंगाजल उपलब्ध कराया गया। जिससे सावन के पहले सोमवार पर गंगातट तक न पहुंचने वाले भक्तों को मंदिर में ही गंगाजल मिल सके। लोगों ने गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। व्यवस्था में समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शरन सिम्पल आदि व्यवस्था में लगे रहे।