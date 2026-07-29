Fatehpur News: सपाइयों ने मनाई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती
Fatehpur News: फतेहपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर गोष्ठी का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने समाज को उनके आदर्शों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।
Fatehpur News: फतेहपुर। शहर के शादीपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुधवार को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके जीवन एवं कृतित्व पर गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि महाराजा दक्ष को सृष्टि के विस्तार का दायित्व मिलने के कारण उन्हें प्रजापति कहा गया। वे अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और यज्ञों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक पुत्र-पुत्रियों को जन्म देकर सृष्टि के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि समाज को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता और जनकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।
सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रामकिशोर प्रजापति, रीता प्रजापति, दयालु गुप्ता, दलजीत निषाद, मनोज यादव, हीरालाल साहू, शालिनी प्रजापति, उमाशंकर पाल, नागेंद्र यादव, प्रेमनाथ विश्वकर्मा, महेश कोरी, गया प्रसाद प्रजापति, नितिन प्रजापति, फूलचंद्र प्रजापति सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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