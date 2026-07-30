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Fatehpur News: कूड़ा डालने के विरोध पर युवक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: खखरेरू के घरवासीपुर गांव में इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी मुकेश कुमार सिंह ने उनके दरवाजे पर कूड़ा डालने पर हमला किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

Fatehpur News: कूड़ा डालने के विरोध पर युवक को पीटा

Fatehpur News: खखरेरू। थाना क्षेत्र के घरवासीपुर गांव निवासी इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पड़ोसी मुकेश कुमार सिंह दरवाजे पर कूड़ा डाल रहे थे। विरोध करने पर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया है। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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