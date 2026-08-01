Fatehpur News: आवास की भूमि के दस्तावेजों के लिए दौड़ रहा दिव्यांग

Fatehpur News: आवास की भूमि के दस्तावेजों के लिए दौड़ रहा दिव्यांग
Fatehpur News: बिंदकी के समाधान दिवस में स्थानीय अधिकारियों ने शिकायतों का समाधान करने में असफलता का सामना किया। शिकायतकर्ताओं ने प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से समस्याओं को बढ़ाने का आरोप लगाया। समाधान में 170 शिकायतें आईं, जिनमें से केवल 29 का निस्तारण मौके पर हुआ। अधिकारियों ने समय पर समाधान का आश्वासन दिया।
Fatehpur News: बिंदकी। समाधान दिवस में एडीएम, एसडीएम तहसीलदार ही नहीं उच्चाधिकारियों की चौखट तक पहुंचे लेकिन समस्या का हल करने में नाकाम साबित हुए है। आरोप लगाया कि प्रधान और लेखपाल की साठगांठ से गलत रिपोर्ट दिखाकर अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। अफसरों ने उसे शिकायत का निस्तारण कराए जाने का आष्वासन दिया है। ऐसे ही तेंदुली गांव की फूलमती देवी ने बताया कि पड़ोसी के द्वारा नाली जाम करने से गंदगी और कीचड़ जमता है। कोरसम गांव के राम सजीवन ने बताया कि व्यापार के चलते कानपुर में रहता है। गांव का मकान खंडहर हो गया है। जिस पर गांव के निवासी द्वारा कब्जा जमा लिया गया है।
कब्जा हटवाए जाने व कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाधान में 170 शिकायतों पर 29 का मौके पर निस्तारण हुआ, जबकि शेष संबंधितों को सौंपते हुए हल कराए जाने के आदेश दिए। यहां पर एडीएम सुनील, एसडीएम निषांत तिवारी, तहसीलदार अचलेश सिंह सहित नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
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