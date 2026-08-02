Fatehpur News: हदबंदी के पत्थर गायब कर किया कब्जा
Fatehpur News: खखरेरू के बैरी गांव में एक युवक ने आरोप लगाया है कि हदबंदी के बावजूद कुछ गांववाले उसकी भूमि पर कब्ज़ा कर रहे हैं। शिकायत के बाद तिरस्था के अधिकारियों ने पत्थर लगा दिए, पर आरोपी ने धमकी देते हुए फिर से जमीन पर कब्जा कर लिया। थाने में मामला दर्ज किया गया है।
Fatehpur News: खखरेरू। थाना क्षेत्र के बैरी गांव निवासी एक युवक ने हदबंदी के बाजवूद कब्जा किए जाने का गांव के ही लोगों पर आरोप लगाया है। थाने में दी गई तहरीर में बताया कि हदबंदी के बावजूद दो लोग सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी जा रही है। बैरी गांव निवासी चन्द्रभूषण सिंह ने बताया कि भूमिधरी जमीन की हदबन्दी न्यायालय द्वारा पुष्ट की जा चुकी है। साथ ही वहां पर पत्थर भी लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद गांव के ही धीरेन्द्र सिंह, मानसिंह पुत्र ने पहले पत्थर गायब कर उसके खेत में 10 फीट अंदर मेड़ बांध दी।
जिसकी शिकायत पर पहुंची राजस्व व पुलिस की टीम ने पुन: पत्थर लगाने की कार्यवाही की। जिस पर उक्त ने गाली-गलौज करने के साथ जानमाल की धमकी दी। इतना ही नहीं दूसरी बार दोनों लोगों ने जबरन जेसीबी के जरिए उसके खेत के में पुन: 10 फीट तक कब्जा कर लिया। जिस पर पीड़ित द्वारा थाने में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने आदि का आरोप लगाकर तहरीर दी है। जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया की तहरीर के आधार पर दोनो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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