Fatehpur News: विधायक से मार्ग बनवाने की मांग
Fatehpur News: फतेहपुर के उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक किशन मेहरोत्रा ने सदर विधायक से नई बस्ती उधन्नापुर में सड़क निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था की मांग की है। मौजूदा स्थिति में लोगों को बारिश में जलभराव से मुश्किलें होती हैं और शुद्ध पानी की भी कमी है।
Fatehpur News: फतेहपुर। उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक किशन मेहरोत्रा ने सदर विधायक से लखनऊ रोड स्थित नई बस्ती उधन्नापुर (सुखदेव नगर) में सड़क बनवाए जाने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। बताया कि सौ से अधिक मकानों में हजारों की संख्या में निवास करने वाले लोगो के आवागमन के लिए पक्का मार्ग न होने के कारण बारिश में होने वाले जलभराव के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं पीने के लिए भी यहां के लोगो को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। इस मौके पर मनोज गुप्ता घायल, रिंकू सिंह आदि भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।