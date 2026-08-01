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Fatehpur News: विधायक से मार्ग बनवाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक किशन मेहरोत्रा ने सदर विधायक से नई बस्ती उधन्नापुर में सड़क निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था की मांग की है। मौजूदा स्थिति में लोगों को बारिश में जलभराव से मुश्किलें होती हैं और शुद्ध पानी की भी कमी है।

Fatehpur News: विधायक से मार्ग बनवाने की मांग

Fatehpur News: फतेहपुर। उद्योग व्यापार मंडल के संस्थापक किशन मेहरोत्रा ने सदर विधायक से लखनऊ रोड स्थित नई बस्ती उधन्नापुर (सुखदेव नगर) में सड़क बनवाए जाने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। बताया कि सौ से अधिक मकानों में हजारों की संख्या में निवास करने वाले लोगो के आवागमन के लिए पक्का मार्ग न होने के कारण बारिश में होने वाले जलभराव के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं पीने के लिए भी यहां के लोगो को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता। इस मौके पर मनोज गुप्ता घायल, रिंकू सिंह आदि भी मौजूद रहे।

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