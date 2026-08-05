Fatehpur News: भिटौरा में केला, अमौली में हरी मिर्च बनेगी निर्यात क्लस्टर
Fatehpur News: जिला क्लस्टर सुविधा इकाई एवं भौगोलिक उपदर्शन समिति की बैठक में कृषि निर्यात और जीआई उत्पादों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि भिटौरा
Fatehpur News: फतेहपुर। जिला क्लस्टर सुविधा इकाई एवं भौगोलिक उपदर्शन समिति की बैठक में कृषि निर्यात और जीआई उत्पादों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि भिटौरा विकासखंड को केला और अमौली को हरी मिर्च निर्यात क्लस्टर के रूप में राज्य स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने निर्यातकों के साथ एमओयू की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि जिले के प्रसिद्ध पेड़ा का जीआई पंजीकरण अंतिम चरण में है, जबकि रामराज चावल और जहानाबाद की सूतफेनी के पंजीकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। बैठक में एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन के अंतर्गत सीकेएस मसाले का प्रमाणपत्र भी वितरित किया गया।
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