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Fatehpur News: वैक्सीन भंडारण में अनियमितता पर कमेटी गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में विजयीपुर पीएचसी में वैक्सीन भंडारण में अनियमितता के आरोपों पर सीएमओ ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। एसीएमओ डा. इस्तियाक की अध्यक्षता में कमेटी पांच बिंदुओं पर जांच करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Fatehpur News: वैक्सीन भंडारण में अनियमितता पर कमेटी गठित

Fatehpur News: फतेहपुर। विजयीपुर पीएचसी में वैक्सीन भंडारण पर अनयिमितता के आरोपों के मामले में सीएमओ ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। सीएमओ ने यूबी सिंह ने बताया कि एसीएमओ डा. इस्तियाक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जो पांच बिंदुओं पर जांच करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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