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Fatehpur News: तुर्की पुल की हालत देख,तत्काल आवागमन पर ब्रेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: तुर्की पुल की हालत देख,तत्काल आवागमन पर ब्रेक

Fatehpur News: विजयीपुर। बनने के चंद माह बाद ही विवादों में घिरे तुर्की नाला पुल का शनिवार को डीएम व एसपी ने मुआयना किया। पुल की हालत चिंताजनक देखकर उन्होंने इसके बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दुरुस्त करवाए जाने की जानकारी ली। साथ ही तत्काल वाहनों का आवागमन सुरक्षा के द्रष्टिगत बंद करवाने के साथ ही मजबूत दीवार व चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। दादों यमुना ब्रिज के सहायक तुर्की पुल का डीएम निधि गुप्ता वत्स एवं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने निरीक्षण किया। डीएम ने पुल के दोनो ओर से लटकने के बावत जानकारी हासिल की जिस पर अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण एप्रोच धंस गए थे जिसके बाद इसे दुरुस्त तो करवाया गया लेकिन यह अधिक दिनों तक चल नहीं सका।

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एक्सईएन एके शील ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा पुल का निरीक्षण भी किया जा चुका है जिसके बाद पुल को दुरुस्त करवाए जाने के लिए बजट की मांग की गई है। वहीं पुल की हालत बेहद जर्जर देखकर डीएम ने हादसों की आशंका के चलते तत्काल वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के साथ ही सावधानी पूर्वक पैदल आवागमन करने वालों के लिए पुल चालू रखने की हिदायत दी। वहीं पुल के दोनो ओर चेतावनी बोर्ड लगाने तथा क्षतिग्रस्त पुल के पास मिट्टी डाल कर और मजबूत दीवार खड़ी करने तथा आसपास रेड टेप लगाने के निर्देश दिए। जिससे लोग सतर्कता के साथ निकल सकें, इस मौके पर एसडीएम बिंदकी अश्वनी पांडेय, सीओ रवि प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे।

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