Fatehpur News: तुर्की पुल की हालत देख,तत्काल आवागमन पर ब्रेक
Fatehpur News: तुर्की पुल की हालत देख,तत्काल आवागमन पर ब्रेकतुर्की पुल की हालत देख,तत्काल आवागमन पर ब्रेकतुर्की पुल की हालत देख,तत्काल आवागमन पर ब्रेकतुर्की पुल की ह
Fatehpur News: विजयीपुर। बनने के चंद माह बाद ही विवादों में घिरे तुर्की नाला पुल का शनिवार को डीएम व एसपी ने मुआयना किया। पुल की हालत चिंताजनक देखकर उन्होंने इसके बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दुरुस्त करवाए जाने की जानकारी ली। साथ ही तत्काल वाहनों का आवागमन सुरक्षा के द्रष्टिगत बंद करवाने के साथ ही मजबूत दीवार व चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। दादों यमुना ब्रिज के सहायक तुर्की पुल का डीएम निधि गुप्ता वत्स एवं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने निरीक्षण किया। डीएम ने पुल के दोनो ओर से लटकने के बावत जानकारी हासिल की जिस पर अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण एप्रोच धंस गए थे जिसके बाद इसे दुरुस्त तो करवाया गया लेकिन यह अधिक दिनों तक चल नहीं सका।
एक्सईएन एके शील ने बताया कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा पुल का निरीक्षण भी किया जा चुका है जिसके बाद पुल को दुरुस्त करवाए जाने के लिए बजट की मांग की गई है। वहीं पुल की हालत बेहद जर्जर देखकर डीएम ने हादसों की आशंका के चलते तत्काल वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के साथ ही सावधानी पूर्वक पैदल आवागमन करने वालों के लिए पुल चालू रखने की हिदायत दी। वहीं पुल के दोनो ओर चेतावनी बोर्ड लगाने तथा क्षतिग्रस्त पुल के पास मिट्टी डाल कर और मजबूत दीवार खड़ी करने तथा आसपास रेड टेप लगाने के निर्देश दिए। जिससे लोग सतर्कता के साथ निकल सकें, इस मौके पर एसडीएम बिंदकी अश्वनी पांडेय, सीओ रवि प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।