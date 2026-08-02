Fatehpur News: तकनीशियनों के भरोसे खड़ा कर दिया करोड़ो का बाजार

Fatehpur News: खागा के तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में नियमों की अवहेलना करते हुए लाखों का बाजार खड़ा कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब बिना योग्य विशेषज्ञ के संचालित हो रहे हैं। मरीज इसके प्रति अनजान रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Fatehpur News: खागा। तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नियमों से खिलवाड़ करते हुए लाखों- करोड़ों का बाज़ार खड़ा कर दिया गया है। क्षेत्र के अधिकांश अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी लैब बिना किसी योग्य विशेषज्ञ डॉक्टर के सीधे तकनीशियनों के भरोसे संचालित हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध कारोबार में मरीजों की जान के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन सेंटरों का संचालन करने वाले संचालक विभागीय छापामारी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कागजों में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट का नाम आगे कर देते हैं। पर्दे के पीछे सब कुछ तकनीशियनों द्वारा संभाला जाता है, जबकि नाम के सहारे सेंटर मालिक अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। अस्पतालों और सेंटरों पर आने वाले भोले-भाले मरीज और उनके तीमारदार इस कड़वी सच्चाई से पूरी तरह अनजान होते हैं। उन्हें यह कभी पता ही नहीं चल पाता कि उनकी गंभीर बीमारियों से जुड़ी जांच रिपोर्ट्स को विशेषज्ञ डॉक्टर की बजाए अप्रशिक्षित तकनीशियन तैयार कर रहे हैं। सूत्र यहां तक दावा करते हैं कि कई सेंटर तो बकायदा ठेके पर संचालित किए जा रहे हैं, जहां मुनाफे का बड़ा हिस्सा तय होता है।

तकनीशियन की रिपोर्ट पर डॉक्टर के हस्ताक्षर! बताते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे इन केंद्रों में अल्ट्रासाउंड मशीन पर हाथ आजमाने का काम भी तकनीशियन ही करते हैं। पैथोलॉजी लैब्स में ब्लड सैंपल लेने से लेकर उसकी रिपोर्ट तैयार करने तक का जिम्मा लैब तकनीशियनों के पास होता है। हैरानी की बात यह है कि मरीजों को थमाई जाने वाली इन रिपोर्ट्स पर ठेके वाले विशेषज्ञ या पैथोलॉजिस्ट के नाम से किए जाते हैं। अधिकतर में हस्ताक्षर तो ऐसे बनते हैं जिसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग पर भी उठ रहे सवाल दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। लोगों का कहना है कि जब भी इन अवैध सेंटरों के खिलाफ कोई लिखित या मौखिक शिकायत पहुंचती है, तो विभाग खानापूर्ति के लिए केवल नोटिस जारी कर अपनी औपचारिकता पूरी कर लेता है। कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो जाता है।

गोपनीय जांच और छापेमारी से खुलेगा राज जानकारों का मानना है कि यदि प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इन केंद्रों की गोपनीय जांच कराई जाए, या फिर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करते वक्त औचक छापेमारी की जाए, तो इस अवैध कारोबार की सारी असलियत एक ही बार में बेनकाब हो जाएगी। इन सेंटरों की कार्य प्रणाली क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य परिषद की गाइडलाइन के खिलाफ है।

कोट..............

अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट तकनीशियन द्वारा तैयार किया जाना गलत है और यह नियमों का उल्लंघन है। इन तथ्यों की जानकारी हुई है और अब प्रत्येक सेंटर की समीक्षा की जा रही है। नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

-डॉ यूबी सिंह, सीएमओ