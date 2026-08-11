Fatehpur News: आग की चपेट में मकान धधका, तीन लाख की संपत्ति खाक
Fatehpur News: हरिओम नगर में अज्ञात कारणों से एक घर के निचले तल में आग लग गई। आग की लपटों को देखकर परिवार के सदस्य और मोहल्ले के लोग सुरक्षित स्थान पर भाग गए। पड़ोसी ने बचाव अभियान में मदद की और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आग बुझाने में लगभग तीन लाख का नुकसान हुआ।
Fatehpur News: बिंदकी। अज्ञात कारणों से घर का निचला तल आग में धधक उठा। आग की लपटें देख हाहाकार मच गया और घर के दूसरे तल की ओर भागे। दूसरे मकान के सहारे फंसे लोगो को बाहर निकाला गया। परिजनों ने दो समरसेबल चलाकर आग को बुझाया। तब तक बाइक, स्कूटी समेत तीन लाख की संपत्ति खाक हो गई। ललौली रोड जाफराबाद मोड के पास हरिओम नगर में अरविंद कुमार का मकान है। गृहस्वामी अपनी पत्नी आशु, पुत्री अंशिका के अलावा चुन्नू सिंह तोमर के पुत्र आशीष और मुन्ना तथा उनकी पत्नी भगवती देवी, क्षमा पत्नी अभिमन्यु कुछ छह लोग दूसरी मंजिल में मौजूद थे।
इसी दौरान अज्ञात कारण से दो मंजिल मकान के निचले तल में आग लग गई। मोहल्ले के लोगों ने घर के नीचे के तल में धुआं उठता देखा तो हड़कंप मच गया। जिसके बाद जुटी भीड़ के शोर से घर में मौजूद लोग छतों पर पहुंच गए। मकान से सटे पड़ोस के एक मंजिल के छत में सीढ़ी द्वारा एक-एक करके सभी को सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद परिजन व मोहल्ले के लोगों ने मिलकर दो समरसेबल चलाकर आग को पूरी तरह से बुझाया। आग पूरी तरह से बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस लिया। आग की घटना में एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी दो साइकिल सहित लगभग तीन लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ।
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