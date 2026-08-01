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Fatehpur News: प्रदर्शन के दौरान अपह्त छात्रा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: विजयीपुर की एक हाईस्कूल छात्रा को कानपुर से बरामद किया गया है, जो किशनपुर कस्बे में बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन के दौरान लापता हो गई थी। पुलिस ने छात्रा के अपहरण में शामिल युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी मां के मोबाइल से मिले संदिग्ध नंबरों की मदद से तफ्तीश की थी।

Fatehpur News: प्रदर्शन के दौरान अपह्त छात्रा बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Fatehpur News: विजयीपुर। जेन अल्फा प्रदर्शन के दौरान किशनपुर कस्बे से लापता हुई हाईस्कूल छात्रा को शनिवार देर शाम पुलिस ने कानपुर से बरामद कर लिया है। छात्रा को अगवा कर ले जाने वाला आरोपी युवक भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस की तीन टीमें लगातार छात्रा की तलाश में जुटी थीं। छात्रा के मां के मोबाइल से मिले नंबरों के आधार पर पुलिस संदिग्धों की धरपकड़ और फरार संदिग्धों की लोकेशन ट्रैस कर रही थी। पुलिस आज यानी रविवार को पूरे मामला खुलासा कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को सर्वोदय इंटर कालेज के छात्र-छात्राओं ने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं न होने पर कॉलेज गेट पर ही इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था।

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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय हाईस्कूल छात्रा भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। प्रदर्शन के बीच से छात्रा चली गई थी और फिर घर नहीं पहुंची थी। बुधवार को मां ने थाने पहुंच सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरु की थी। छात्रा की तलाश में सर्विलांस के अलावा पुलिस तीन टीमें लगी थीं। छात्रा की मां के मोबाइल से मिले छह संदिग्ध मोबाइल नंबरों पर पुलिस जांच कर रही थी। इन नंबरों पर हर दिन घंटों बात होती थी। इसी आधार पर पुलिस संबंधित नंबरों को ट्रेस कर रही थी। कुछ लोग घरों में मौजूद मिले थे। जिस पर पुलिस ने पूछतांछ के बाद छोड़ दिया था। एक नंबर की लोकेशन लगातार बदल रही थी। शनिवार सुबह से ही एक टीम कानपुर पहुंच गई थी। लोकेशन ट्रेस करते हुए देर शाम पुलिस ने छात्रा को बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया है। पूछतांछ की जा रही है। मेडिकल और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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