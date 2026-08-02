Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: डॉक्टर आए भी तो जल्दी चले गए, दवाएं मिलीं पर पट्टियां खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: -असोथर में बैंडेज की कमी, इमरजेंसी सेवा ठप होने से मरीज परेशान -असोथर में बैंडेज की कमी, इमरजेंसी सेवा ठप होने से मरीज परेशान-असोथर में बैंडेज की कमी,

डॉक्टर आए भी तो जल्दी चले गए, दवाएं मिलीं पर पट्टियां खत्म
डॉक्टर आए भी तो जल्दी चले गए, दवाएं मिलीं पर पट्टियां खत्म

Fatehpur News: फतेहपुर। डॉक्टर साहब आएंगे, इलाज मिलेगा...इसी उम्मीद के साथ रविवार को जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण आरोग्य मेले में पहुंचे थे। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 880 मरीजों की जांच कर दवाएं तो बांटी गईं, लेकिन कई जगह अस्पताल पहुंचते ही मरीजों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। असोथर पीएचसी में घायल मरीज पट्टियों के लिए तड़पते रहे, तो कोट अतिरिक्त पीएचसी में दोपहर 12 बजते ही डॉक्टर साहिबा अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल गईं। उमस भरे मौसम में वायरल बुखार, उल्टी और डॉग बाइट से बेहाल ग्रामीणों के लिए आरोग्य मेला बड़े दावों के बीच महज अव्यवस्थाओं और कागज़ी औपचारिकताओं का शिकार बनकर रह गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असोथर में डॉ. महेंद्र कुमार ने दोपहर तक करीब 40 मरीजों का उपचार किया। यहां बुखार, पेट दर्द, उल्टी और त्वचा रोग के अलावा कुत्ता व बंदर के काटने के चार मामले भी आए। अस्पताल में बैंडेज की कमी के कारण घायल मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं आयुष फार्मासिस्ट पर कार्रवाई के बाद पीएचसी की इमरजेंसी सेवा बंद होने से ग्रामीणों ने इसे जल्द बहाल करने की मांग की। खखरेरू क्षेत्र के पौली पीएचसी में आयोजित आरोग्य मेले में 14 मरीजों का उपचार किया गया। डॉ. उत्तम जायसवाल, फार्मासिस्ट गजेंद्र सिंह, एलए सौरभ सिंह और एएनएम नीतू ने मरीजों की जांच कर दवाएं वितरित कीं। उधर, धाता क्षेत्र के कोट अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों ने अव्यवस्था का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना था कि मेले का समय शाम चार बजे तक निर्धारित होने के बावजूद डॉ. भावना दोपहर करीब 12 बजे ही पीएचसी से चली गईं। इसके बाद स्टाफ भी अस्पताल से निकल गया, जिससे कई मरीज बिना उपचार के लौट गए। मरीजों का आरोप है कि चिकित्सक सप्ताह में केवल रविवार को आती हैं और निर्धारित समय से पहले चली जाती हैं। हालांकि, संपर्क करने पर डॉ. भावना ने बताया कि वह प्रयागराज जा रही थीं और उनके जाने से पहले 28 मरीजों का उपचार किया जा चुका था।गोपालगंज पीएचसी में डॉ. हिमांशु, आयुष चिकित्सक डॉ. ज्योति द्विवेदी और फार्मासिस्ट अरविंद्र की मौजूदगी में 23 मरीजों का उपचार किया गया। नोडल अधिकारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि बारिश न होने से उमस बढ़ गई है, जिसके कारण बुखार के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बारिश होने के बाद मौसमी बीमारियों में कुछ कमी आने की संभावना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।