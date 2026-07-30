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Fatehpur News: उमस भरी गर्मी में बुखार और पेट दर्द के बढ़े मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: उमस भरी गर्मी और मौसम में हो रहे बदलाव के चलते जिला अस्पताल में वायरल फीवर, पेट दर्द, सिरदर्द और त्वचा रोग के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टरों ने मरीजों को उचित सावधानियों और जांच की सलाह दी है। साफ-सफाई और स्वस्थ खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उमस भरी गर्मी में बुखार और पेट दर्द के बढ़े मरीज
उमस भरी गर्मी में बुखार और पेट दर्द के बढ़े मरीज

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। उमस भरी गर्मी और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में वायरल फीवर, पेट दर्द, सिरदर्द, उल्टी-दस्त और त्वचा रोग के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को सुबह से ही जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। पर्चा काउंटर से लेकर डाक्टर के कक्ष तक भीड़ नजर आई। दोआबा में बारिश न होने के चलते भीषण उमस से लोग कराह रहे हैं। इतना ही नहीं ऐसी गर्मी व उमस में अब लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। डाक्टरों की मानें तो लोग पहले जुकाम फिर खांसी और बुखार अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले एक सप्ताह से वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अधिकांश मरीज तेज बुखार, शरीर दर्द, गले में संक्रमण, कमजोरी और सिरदर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं दूषित खानपान और मौसम की नमी के कारण पेट दर्द, उल्टी-दस्त और गैस्ट्रो संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। डॉक्टर मरीजों की जांच कर दवाएं उपलब्ध कराने के साथ जरूरत पड़ने पर पैथालाजी में जांच भी करा रहे हैं。

त्वचा रोगियों की भी बढ़ी संख्या

उमस और पसीने के कारण फंगल संक्रमण, खुजली और एलर्जी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनम सिंह ने बताया कि साफ-सफाई, सूती कपड़े पहनने और त्वचा को सूखा रखने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। अस्पताल में ऐसे मरीजों को दवा के साथ परामर्श भी दिया जा रहा है।

कोट-

बुखार, उल्टी-दस्त, सांस लेने में परेशानी या अत्यधिक कमजोरी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें। बिना डाक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं लेने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं, ताजा भोजन करें।

डॉ. डीके वर्मा, फिजीशियन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उमस भरी गर्मी के कारण कौन-कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं?
उमस भरी गर्मी के कारण वायरल फीवर, पेट दर्द, सिरदर्द, उल्टी-दस्त और त्वचा रोगों की संख्या बढ़ रही है।
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