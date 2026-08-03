Fatehpur News: हथगाम में दो क्लीनिक व एक नर्सिंग होम सीज

Fatehpur News: हथगाम। अवैध क्लीनिकों, झोलाछाप डाक्टरों और बिना मानकों के संचालित अस्पतालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने जांच के दौरान दो क्लीनिक और एक नर्सिंग होम में मानकों का पालन न होने पर उन्हें सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई निजी क्लीनिक संचालक प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। सीएमओ डा. यूबी सिंह के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारी डा. राजीव जायसवाल ने कस्बे में संचालित कमला नर्सिंग होम, संजय फ्रैक्चर क्लीनिक और राजीव वर्मा क्लीनिक का निरीक्षण किया। जांच के दौरान जरूरी अभिलेख, पंजीकरण एवं निर्धारित स्वास्थ्य मानकों में अनियमितताएं मिलने पर तीनों संस्थानों को मौके पर ही सीज कर दिया गया।