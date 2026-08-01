Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: बचपन डे-केयर सेंटर में चिकन पाक्स की दस्तक, दो बच्चे संक्रमित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर के बचपन डे-केयर सेंटर में दो बच्चों में चिकन पाक्स की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दोनों बच्चों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और सेंटर में संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 45 अन्य बच्चों को होम्योपैथिक दवा दी गई है।

Fatehpur News: बचपन डे-केयर सेंटर में चिकन पाक्स की दस्तक, दो बच्चे संक्रमित

Fatehpur News: फतेहपुर। शहर के सिविल लाइन स्थित बचपन डे-केयर सेंटर में दो बच्चों में चिकन पाक्स की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। संक्रमण की जानकारी मिलते ही दोनों बच्चों को एहतियातन अवकाश देकर उनके घर भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में चिकन पॉक्स से 5 साल की बच्ची की मौत

स्वास्थ्य टीम की कार्रवाई

समन्वयक की सूचना पर स्वास्थ्य टीम सेंटर पहुंची और अन्य बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। सेंटर में साफ-सफाई, स्वास्थ्य निगरानी और संक्रमण नियंत्रण के उपाय भी तेज कर दिए गए हैं। समन्वयक पवन तिवारी द्वारा सूचना दिए जाने पर शनिवार को होम्योपैथिक चिकित्सक डा. अनुराग बाजपेई डे-केयर सेंटर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद 45 बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए से होम्योपैथिक दवा का सेवन कराया और स्टाफ को बच्चों की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। संक्रमित बच्चों में सात वर्षीय इजहान अहमद पुत्र कामरान अहमद निवासी दुनोली जलालपुर और सात वर्षीय दिव्यांश पुत्र प्यारेलाल निवासी गनपतपुर शामिल हैं। इजहान की हालत में सुधार बताया जा रहा है जबकि दोनों बच्चों को डाक्टरी सलाह के अनुसार घर पर आराम करने के लिए कहा गया है।

चिकन पाक्स के लक्षण

डा. अनुराग बाजपेई ने बताया कि चिकन पाक्स एक संक्रामक वायरल बीमारी है इसलिए शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को स्कूल या डे-केयर भेजने से बचना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बुखार, शरीर पर दाने, खुजली या पानी भरे फफोले जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डाक्टर से राय लें।

चिकन पाक्स से बचाव के उपाय...

-संक्रमित बच्चे को अन्य बच्चों से अलग रखें

-हाथों की नियमित सफाई और स्वच्छता का पालन करें

-बच्चे को पूरा आराम और पर्याप्त तरल पदार्थ दें

-डाक्टर की सलाह के पर ही दवा लें

-सभी कपड़े, तौलिया और बिस्तर अलग रखें

सामान्य प्रश्न

चिकन पाक्स के लक्षण क्या होते हैं?
चिकन पाक्स के लक्षणों में बुखार, शरीर पर दाने, खुजली या पानी भरे फफोले शामिल हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।