Fatehpur News: बचपन डे-केयर सेंटर में चिकन पाक्स की दस्तक, दो बच्चे संक्रमित

Fatehpur News: फतेहपुर के बचपन डे-केयर सेंटर में दो बच्चों में चिकन पाक्स की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दोनों बच्चों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और सेंटर में संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 45 अन्य बच्चों को होम्योपैथिक दवा दी गई है।

Fatehpur News: फतेहपुर। शहर के सिविल लाइन स्थित बचपन डे-केयर सेंटर में दो बच्चों में चिकन पाक्स की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। संक्रमण की जानकारी मिलते ही दोनों बच्चों को एहतियातन अवकाश देकर उनके घर भेज दिया गया।

स्वास्थ्य टीम की कार्रवाई समन्वयक की सूचना पर स्वास्थ्य टीम सेंटर पहुंची और अन्य बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। सेंटर में साफ-सफाई, स्वास्थ्य निगरानी और संक्रमण नियंत्रण के उपाय भी तेज कर दिए गए हैं। समन्वयक पवन तिवारी द्वारा सूचना दिए जाने पर शनिवार को होम्योपैथिक चिकित्सक डा. अनुराग बाजपेई डे-केयर सेंटर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद 45 बच्चों को संक्रमण से बचाव के लिए से होम्योपैथिक दवा का सेवन कराया और स्टाफ को बच्चों की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। संक्रमित बच्चों में सात वर्षीय इजहान अहमद पुत्र कामरान अहमद निवासी दुनोली जलालपुर और सात वर्षीय दिव्यांश पुत्र प्यारेलाल निवासी गनपतपुर शामिल हैं। इजहान की हालत में सुधार बताया जा रहा है जबकि दोनों बच्चों को डाक्टरी सलाह के अनुसार घर पर आराम करने के लिए कहा गया है।

चिकन पाक्स के लक्षण डा. अनुराग बाजपेई ने बताया कि चिकन पाक्स एक संक्रामक वायरल बीमारी है इसलिए शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर बच्चे को स्कूल या डे-केयर भेजने से बचना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बुखार, शरीर पर दाने, खुजली या पानी भरे फफोले जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डाक्टर से राय लें।

चिकन पाक्स से बचाव के उपाय... -संक्रमित बच्चे को अन्य बच्चों से अलग रखें

-हाथों की नियमित सफाई और स्वच्छता का पालन करें

-बच्चे को पूरा आराम और पर्याप्त तरल पदार्थ दें

-डाक्टर की सलाह के पर ही दवा लें

-सभी कपड़े, तौलिया और बिस्तर अलग रखें