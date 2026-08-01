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Fatehpur News: उमस भरी गर्मी में वायरल फीवर से बेहाल हो रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में मौसम में बदलाव से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। जिला अस्पताल में वायरल फीवर, पेट दर्द, सिरदर्द, और त्वचा रोग के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच की और दवाइयां दीं। त्वचा रोग के कारण भी फंगल संक्रमण और खुजली बढ़ रही है।

Fatehpur News: उमस भरी गर्मी में वायरल फीवर से बेहाल हो रहे लोग

Fatehpur News: फतेहपुर। उमस भरी गर्मी और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। जिला अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में वायरल फीवर, पेट दर्द, सिरदर्द, उल्टी-दस्त और त्वचा रोग के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार सुबह से ही जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। पर्चा काउंटर से लेकर डाक्टरों के कक्ष तक भीड़ नजर आई। पिछले एक सप्ताह से वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अधिकांश मरीज तेज बुखार, शरीर दर्द, गले में संक्रमण, कमजोरी और सिरदर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं दूषित खानपान और मौसम की नमी के कारण पेट दर्द, उल्टी-दस्त और गैस्ट्रो संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। डाक्टर मरीजों की जांच कर दवाएं उपलब्ध कराने के साथ जरूरत पड़ने पर पैथालाजी जांच भी करा रहे हैं。

त्वचा रोगियों की भी बढ़ी संख्या

उमस और पसीने के कारण फंगल संक्रमण, खुजली और एलर्जी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सिंह ने बताया कि साफ-सफाई, सूती कपड़े पहनने और त्वचा को सूखा रखने से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। अस्पताल में ऐसे मरीजों को दवा के साथ परामर्श भी दिया जा रहा है।

मरीजों के आंकड़े...

-ओपीडी में पहुंचे मरीज 1120

-मेडिसिन ओपीडी 150

-पैथालाजी में जांच 95

कोट-

लगातार बुखार, उल्टी-दस्त, सांस लेने में परेशानी या अत्यधिक कमजोरी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचें। बिना डाक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाएं लेने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं व ताजा भोजन करें।

डा. डीके वर्मा, फिजीशियन

आम प्रश्न

फतेहपुर में स्वास्थ्य संकट का मुख्य कारण क्या है?
फतेहपुर में स्वास्थ्य संकट का मुख्य कारण उमस भरी गर्मी और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव हैं।
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