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Fatehpur News: सीएमओ के निरीक्षण के बाद बदले गए पीएचसी बहुआ के प्रभारी, डॉ. रमेश चंद्र को मिली जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुआ में प्रभारी डॉ. शैलेन्द्र गौतम को नगरवासियों की शिकायतों के बाद हटाया गया है। उन्हें सीएचसी खागा भेजा गया है, जबकि डॉ. रमेश चंद्र यादव को नया प्रभारी बनाया गया है। नई तैनाती से नगरवासियों को पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।

Fatehpur News: सीएमओ के निरीक्षण के बाद बदले गए पीएचसी बहुआ के प्रभारी, डॉ. रमेश चंद्र को मिली जिम्मेदारी

Fatehpur News: फतेहपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुआ के प्रभारी को हटाते हुए सीएमओ ने नई तैनाती के आदेश दिए हैं। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान नगरवासियों ने पीएचसी प्रभारी के कार्य व्यवहार और व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई। सीएमओ डॉ यूबी सिंह के आदेश के अनुसार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गौतम को पीएचसी बहुआ के प्रभार से हटाकर चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी खागा के पद पर भेज दिया गया है। वहीं सीएचसी खागा में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश चंद्र यादव को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी बहुआ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीएमओ ने दोनों चिकित्साधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। नगरवासियों को उम्मीद है कि नए प्रभारी के कार्यभार संभालने के बाद पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिलेगा।

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