Fatehpur News: जांचे हो रहीं न सेहत में सुधार, आरोग्य मंदिरों का बंटाधार

Fatehpur News: फतेहपुर में आरोग्य मंदिर (वेलनेस सेंटर) बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। अधिकांश सेंटरों में स्टाफ की कमी के कारण कोई जांच नहीं हो रही है। ग्रामीण मजबूरन शहरी चिकित्सा केंद्रों की ओर भाग रहे हैं। सरकारी दावों और जमीनी स्थितियों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।

जांचे हो रहीं न सेहत में सुधार, आरोग्य मंदिरों का बंटाधार

Fatehpur News: फतेहपुर। गांव या समुदाय के पास भरोसेमंद इलाज मिलने के उद्देश्य से खोले गए आरोग्य मंदिर (वेलनेस सेंटर) उद्देश्य से भटक गए है। आलम यह है कि है कि वेलनेश सेंटरों में न मरीजों की जांच हो रहे हैं, न लोगों की सेहत में सुधार हो रहा है। मामूली रूप से बीमार होने पर मरीज या प्रसव पीड़ा पर गर्भवती कस्बों व शहर की दौड़ लगा रही है। गुरुवार को आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान की पड़ताल में 85 फीसदी अरोग्य मंदिर तालों में कैद नजर आए। यहां लोग सप्ताह में एक दो दिन ही सीएचओ पहुंचते है। इनमें से कई स्टाफ की कमी से सालों से तालों में कैद है, पेश है एक रिपोर्ट....

डाक्टरों के तबादले के बाद गुम हो रही सेवाएं खजुहा ब्लाक के आरोग्यमंदिर पूरेदान में सन्नाटे में डूबा रहा। ताला बंद वेलनेस सेंटर में चारों ओर अव्यवस्था थी, जैसे सालों से अस्पताल नहीं खुला। ग्रामीणों ने बताया कि आरोग्य मंदिर में पूर्व डा.विष्णु कुमार तैनात थी लेकिन एक माह पहले तबादले के बाद से आज तक किसी तैनाती नहीं हुई। जिसके बाद से लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है। वहीं हथगाम ब्लाक के निजामुद्दीनपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करीब आठ महीने से बंद है। ग्रामीण देशराज और रामकिशोर ने बताया कि डा विश्ववेंदर योगी के स्थानांतरण के बाद अस्पताल पूरी तरह बंद हो गया। भवन भी जर्जर हो चुका है। यह सिर्फ पोलियो अभियान के दौरान ही खुलता है।

नहीं पहुंचते सीएचओ, कैसे हो मरीज की जांच ग्राम पंचायत कोतला के मजरे चकशाहफिरोज में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कार्य एक वर्ष से अधिक से अधूरा है। भवन तैयार न होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं असोथर ब्लाक के जरौली आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ताला लटका हुआ मिला। ग्रामीणों का कहना है कि यहां कोई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आता और केंद्र अधिकांश समय बंद रहता है। न शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच होती है और न ही ग्रामीणों को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं बहुआ के अयाह गांव का केंद्र बंद मिला जहां ग्रामीणों ने नियमित संचालन न होने का आरोप लगाया।

पहाड़पुर में टीकाकरण के लिए आती है एएनएम विजयीपुर क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तस्वीर भी बेहद चिंताजनक है। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करीब दस वर्ष पहले हुआ लेकिन आज तक डाक्टर की तैनाती नहीं हुई। भवन पर वर्षों से ताला लटका है। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी करीब डेढ़ साल से बंद पड़ा है क्योंकि यहां सीएचओ की नियुक्ति नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि महीने में एक-दो बार सिर्फ एएनएम टीकाकरण के लिए आती हैं जबकि अन्य दिनों में पूरा परिसर वीरान रहता है।

स्टाफ की भारी कमी बड़ी वजह जनपद में 345 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं लेकिन उनके सापेक्ष सीएचओ तैनाती नहीं हैं। स्टाफ की कमी के कारण कई केंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। नतीजन शायद ही किसी केन्द्र पर शुगर और ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराई जा रही हो। पड़ताल में एक बात सामने आई कि स्वास्थ्य विभाग के दावों और जमीनी व्यवस्था के बीच भारी अंतर है।

कुछ केन्द्रों ने बचाई व्यवस्था की साख पड़ताल में जहां अधिकतर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ताला लटका मिला वहीं कुछ केंद्र नियमित रूप से संचालित होते मिले। असोथर के कामन हेल्थ सेंटर में सीएचओ आरती देवी मौजूद थीं। हालांकि यहां कोई मरीज नहीं था। वहीं ऐरायां ब्लाक के देवरा आरोग्य मंदिर में डा.विनोद कुमार 11 मरीजों का उपचार करते मिले। उनके मुताबिक बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं और पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। सुल्तानपुर घोष आरोग्य मंदिर में बीपी-शुगर जांच, दवाएं, बिजली और पानी की व्यवस्था संतोषजनक मिली।

माहवारी खर्च पर तय है ड्यूटी स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सरकारी की उम्मीदों को झटका दे रही हैं। सूत्रों की मानें तो बड़़ी संख्या में वेलनेस सेंटरों में तैनात सीएचओ की ड्यूटी माहवारी खर्च पर निर्भर है। संबंधित पीएची चिकित्साधिकारी ड्यूटी न करने के एवज में माहवारी से तय किए हुए है। इसी कारण सीएचओ अपने सेंटर में ऐक दो दिन ही ड्यूटी का कोरम पूरा करते है।

आंकड़े...

345 आरोग्य मंदिर में जिले भर में है।

228 केन्द्रों में सीएचओ की तैनाती है

कोट-

जिन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डाक्टर या सीएचओ के पद रिक्त हैं वहां तैनाती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जहां भी केंद्र बंद होने या नियमित संचालन में बाधा की शिकायत मिल रही है उसकी जांच कराई जाएगी। संबंधित एमओआईसी को निर्देश दिए जाएंगे कि उपलब्ध स्टाफ से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न होने दें।

डा. इश्तियाक अहमद, एसीएमओ