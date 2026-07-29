Fatehpur News: गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के चरणों में झुका श्रद्धा के शीश
Fatehpur News: गुरू पूर्णिमा...गुरू पूर्णिमा पर गुरूओं के चरणों में झुका श्रद्धा के शीशगुरू पूर्णिमा पर गुरूओं के चरणों में झुका श्रद्धा के शीशगुरू पूर्णिमा पर गुरूओ
Fatehpur News: फतेहपुर। कर्ता करे न कर सके, गुरू करे सब होय, तीन लोक नौ खंड में, गुरू से बड़ा न कोय....जैसी भावनाओं के साथ बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व जिलेभर में श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। मंदिरों, मठों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का पूजन-अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और प्रवचनों का आयोजन हुआ, जहां गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उधर, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना कर दान-पुण्य किया। गुरु पूर्णिमा का पर्व परम्परागत ढंग से मनाया गया। गुरू आश्रमों में गुरू पूजन का सिलसिला भोर की बेला से लेकर देर शाम तक चलता रहा। शहर के ताम्बेश्वर मंदिर, मोटे महादेवन मंदिर आदि स्थानों में गुरुओं के आर्शीवाद पाने के लिए भक्तों की भीड़ रही। पूरे दिन शहर में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही और संतों के जयघोष गुंजायमान रहे। गुरु पूर्णिमा पर हिन्दू घरों में हवन पूजन के साथ सत्यनारायण कथा व अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.
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राधा वटिका में कराया गया संतों को भोज
शहर स्थित राधावाटिका पर सुबह से ही साधु-संत व भक्त पहुंचे। आयोजक एवं भक्तों ने सबसे पहले महान संत स्वामी मूलानंद जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन के साथ आरती की। बाद में पूर्व मंत्री राधेश्याम गुप्ता, अयाह-शाह विधायक विकास गुप्ता, गोपाल गुप्ता आदि ने भारी संख्या में मौजूद संतों का तिलक लगा कर अभिनंदन किया और उन्हें अंगवस्त्र आदि देकर भोजन कराया। भंडारा पूरे दिन चलता रहा। इस मौके पर जयशंकर गुप्ता समेत अन्य तमाम भक्त एवं संत महात्मा मौजूद रहे।
हनुमान मंदिर में जुटी आस्थावानों की भीड़
गुरु पूर्णिमा पर शहर के पक्का तालाब स्थित हनुमान मंदिर आश्रम के संत राम नारायण दास त्यागी जी महराज से आर्शीवाद लेने के लिए तमाम भक्त पहुंचे। भिटौरा ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी समेत अन्य भक्तों ने विधि विधान के साथ अपने गुरु की पूजा अर्चना की और उनका आर्शीवाद लिया। पूरे दिन भक्तों का आना जाना लगा रहा।
गंगा घाटों में लगी आस्था की डुबकी
गुरु पूर्णिमा पर तमाम श्रद्धालु गंगा घाटों में पहुंच कर आस्था की डुबकी लगाई। ओमघाट भिटौरा, नौबस्ता गंगा घाट समेत अन्य घाटों में स्नानार्थी पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम दिखे। घाट पर पुलिस बल, स्थानीय गोताखोर, बैरिकेडिंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई।
ग्रामीणांचलों में भी रही पर्व की धूम
गुरु पूर्णिमा पर्व की धूम शहर के अलावा ग्रामीणांचलों में भी रही। सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के नौबस्ता आश्रम स्थित खाकी बाबा कुटी, खरगूपुर बरगला में भक्तों की भीड़ रही। संगीतमय अखंड श्रीराम नाम संकीर्तन व भंडारा का आयोजन किया गया। भक्तों ने वेदांती रामबालक दास महाराज का आर्शीवाद लिया। ऐसे ही जहानाबाद कस्बे के श्रीराम जानकी धाम रामसलाई मन्दिर में कार्यक्रम हुए। लल्लन अवस्थी, अवधेश कुमार, कन्हैय्या लाल बाजपेई, नितिन ओमर, मुकुंद गोपाल गुप्ता आदि शामिल रहे। इधर, जाफरगंज क्षेत्र के बिन्दौर स्थित दंडी आश्रम सिद्ध पीठ सती धाम में विशाल भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। अध्यक्षता आश्रम के संस्थापक व अध्यक्ष ब्रह्मलीन सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज की स्मृति में उनके कृपा पात्र शिष्य महंत दिव्यानंद तीर्थ महाराज की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। यहां पर जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, हरि पूजन सिंह चौहान, राम सहोदर सिंह, सुतीक्ष्ण सिंह पूर्व प्रधान, आदि भक्त पहुंच कर गुरु का आर्शीवाद लिया।
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