Fatehpur News: गौपूजन कर मनाई गुरु पूर्णिमा
Fatehpur News: बिंदकी के असोथर ब्लॉक की देवलान गौशाला में गुरु पूर्णिमा पर स्नेह गौशाला सेवा समिति द्वारा गौ पूजन का आयोजन किया गया। मोतीलाल पाल ने गौवंश का तिलक कर पूजा की और उन्हें फल खिलाए। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
Fatehpur News: बिंदकी। असोथर ब्लॉक की देवलान गौशाला में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौ पूजन का आयोजन स्नेह गौशाला सेवा समिति के तत्वधान में किया गया। समिति के मुख्य संरक्षक एवं समाजसेवी मोतीलाल पाल ने गौवंषो का तिलक लगाकर पूजन किया और उन्हें फूल माला पहनाकर गौ ग्रास के रूप में फल खिलाया। यहां पर समिति के अध्यक्ष राहुल अवस्थी, सचिव आचार्य शिवम त्रिपाठी समेत समिति के गौ सेवक व कर्मचारी रहे।
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