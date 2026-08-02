Fatehpur News: तांबेश्वर और मोटेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचा गंगाजल
Fatehpur News: फतेहपुर में सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्तों के लिए प्रमुख शिवालयों में गंगाजल उपलब्ध कराया गया। गंगा बचाओ सेवा समिति और नमामि गंगे के प्रयासों से गंगाजल भिटौरा के ओमघाट से टैंकर में भरकर सिद्धपीठ श्री बांके बिहारी मंदिर और अन्य स्थानों पर भेजा गया।
Fatehpur News: फतेहपुर। शहर के प्रमुख शिवालयों में शिवभक्तों के जलाभिषेक के लिए गंगाजल की उपलब्धता रहेगी। सावन के पहले सोमवार पर गंगा बचाओ सेवा समिति एवं नमामि गंगे के संयुक्त प्रयास से शिवभक्तों के लिए प्रमुख शिवालयों में गंगाजल उपलब्ध कराया गया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शरन सिंपल ने पदाधिकारियों के साथ भिटौरा के ओमघाट से टैंकर में गंगाजल भरवाकर सिद्धपीठ श्री बांके बिहारी मंदिर, सिद्धपीठ श्री मोटेश्वर महादेव मंदिर और सिद्धपीठ श्री तांबेश्वर मंदिर के लिए रवाना किया। सिद्धपीठ मोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर आचार्य विमलाकांत त्रिपाठी एवं आचार्य रविशंकर मिश्रा ने विधि-विधान से गंगाजल का पूजन-अर्चन किया। इसके बाद गंगाजल से भरे टैंकर को सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर के लिए रवाना किया गया।
इस मौके पर रामस्वरूप गुप्ता, पुजारी सुरेश शुक्ल, आशीष मिश्रा, अभिषेक सैनी, सुरेंद्र पाठक, अभिनव यादव, अभय गुप्ता, आदित्य श्रीवास्तव एडवोकेट, बीनू सिंह, अरुण उपाध्याय एडवोकेट आदि शामिल रहे।
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