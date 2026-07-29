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Fatehpur News: गुरु पूर्णिमा पर ओमघाट में गूंजी गंगा आरती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ओमघाट भिटौरा में गंगा आरती का आयोजन हुआ। गंगा बचाओ सेवा समिति और अन्य संस्थाओं ने घाट की सफाई का संकल्प लिया। भक्तों ने दीपदान किया और मां गंगा के संरक्षण की ज़िम्मेदारी निभाने का प्रण लिया। इस अवसर पर कई सम्मानित लोग उपस्थित थे।

गुरु पूर्णिमा पर ओमघाट में गूंजी गंगा आरती
गुरु पूर्णिमा पर ओमघाट में गूंजी गंगा आरती

Fatehpur News: फतेहपुर। गुरु पूर्णिमा पर ओमघाट भिटौरा में गंगा बचाओ सेवा समिति, नमामि गंगे एवं जिला गंगा समिति के तत्वाधान में बुधवार की देरशाम गंगा आरती का आयोजन किया गया। जिसमें गंगा घाट की सफाई कर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शरन सिंपल की अगुवई में भक्तों ने दीपदान किया। गंगा आरती में वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश पाण्डेय, डीएफओ जीडी मिश्रा, डीपीओ ज्ञान तिवारी मुख्य यजमान के रूप में आरती में शामिल हुए। सभी ने कहा कि हम सब का दायित्व है मां गंगा को अविरल व निर्मल बनाए रखें। इस मौके पर डॉ आरपी दीक्षित, राम प्रताप सिंह गौतम, धर्मराज सिंह, डॉ.अमित मिश्रा नीटू, संजय श्रीवास्तव, मंजू तिवारी, पुष्पा गुप्ता, वंदना, प्रज्ञा गुप्ता समेत अन्य तमाम भक्त मौजूद रहे।

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