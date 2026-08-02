Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: दोस्ती के रंग में रंगा शहर,बैंड बांध दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: फतेहपुर में फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दोस्ती का उत्साह देखने को मिला। दोस्तों ने एक-दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधे, सोशल मीडिया पर बधाइयों का आदान-प्रदान किया और साथ में केक काटा। युवाओं ने दोस्ती के साथ सेल्फी ली और बाजार में गिफ्ट आइटमों की भीड़ रही।

Fatehpur News: दोस्ती के रंग में रंगा शहर,बैंड बांध दी बधाई

Fatehpur News: फतेहपुर। फ्रेंडशिप डे पर रविवार को जिले भर में दोस्ती का उत्साह दिखाई दिया। शहर में दोस्तों ने एक-दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर शुभकामनाएं दी, वहीं बचपन की मित्रता को हमेशा निभाने का भरोसा एक दूसरे को दिलाया। सोशल मीडिया पर भी दिन भर फ्रेंडशिप डे की बधाइयों का दौर चलता रहा। मित्रता दिवस के मौके पर दोस्तों की टोलियां होटल, रेस्टोरेंट पर देर रात तक पहुंचे जहां दोस्तों के साथ लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ ही घरों व रेस्टोरेंटो में केक काटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही दोस्तों को गिफ्ट का आदान-प्रदान भी किया गया जबकि युवाओं ने सेल्फी और ग्रुप फोटो लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: स्कूल-कॉलेज के बाद दूर हुए दोस्तों की सोशल मीडिया ने कम कर दीं दूरियां

दोस्तों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर मित्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं, साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों ने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें साझा की। फें्रडशिप डे को लेकर युवाओं व बच्चों में अधिक जोश दिखाई दे रहा था जिससे बाजार में गिफ्ट आइटमों की दुकानों पर भी भीड़ दिखाई दी।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: स्कूल-कॉलेज के बाद दूर हुए दोस्तों की सोशल मीडिया ने कम कर दीं दूरियां
ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: दोस्ती वह रिश्ता है जो दिल को दिल से जोड़ता है
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Social Media Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।