Fatehpur News: दोस्ती के रंग में रंगा शहर,बैंड बांध दी बधाई
Fatehpur News: फतेहपुर में फ्रेंडशिप डे के अवसर पर दोस्ती का उत्साह देखने को मिला। दोस्तों ने एक-दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधे, सोशल मीडिया पर बधाइयों का आदान-प्रदान किया और साथ में केक काटा। युवाओं ने दोस्ती के साथ सेल्फी ली और बाजार में गिफ्ट आइटमों की भीड़ रही।
Fatehpur News: फतेहपुर। फ्रेंडशिप डे पर रविवार को जिले भर में दोस्ती का उत्साह दिखाई दिया। शहर में दोस्तों ने एक-दूसरे की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर शुभकामनाएं दी, वहीं बचपन की मित्रता को हमेशा निभाने का भरोसा एक दूसरे को दिलाया। सोशल मीडिया पर भी दिन भर फ्रेंडशिप डे की बधाइयों का दौर चलता रहा। मित्रता दिवस के मौके पर दोस्तों की टोलियां होटल, रेस्टोरेंट पर देर रात तक पहुंचे जहां दोस्तों के साथ लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ ही घरों व रेस्टोरेंटो में केक काटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही दोस्तों को गिफ्ट का आदान-प्रदान भी किया गया जबकि युवाओं ने सेल्फी और ग्रुप फोटो लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए।
दोस्तों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर मित्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं, साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों ने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें साझा की। फें्रडशिप डे को लेकर युवाओं व बच्चों में अधिक जोश दिखाई दे रहा था जिससे बाजार में गिफ्ट आइटमों की दुकानों पर भी भीड़ दिखाई दी।
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