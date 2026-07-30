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Fatehpur News: नेत्र शिविर में 180 लोगों की हुई आंखों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के तहत गुरुवार को हथगाम नगर और अमिलिहापाल में निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 180 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 23 मोतियाबिंद के मरीजों को चित्रकूट स्थित अस्पताल भेजा गया। यह शिविर हर महीने की 30 तारीख को आयोजित किया जाता है।

Fatehpur News: नेत्र शिविर में 180 लोगों की हुई आंखों की जांच

Fatehpur News: हथगाम, संवाददाता। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय जानकीकुंड चित्रकूट के तत्वावधान में गुरुवार को हथगाम नगर और अमिलिहापाल में निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 180 लोगों की आंखों की जांच की गई। मोतियाबिंद से पीड़ित 23 मरीजों को निशुल्क लेंस प्रत्यारोपण के लिए चित्रकूट स्थित चिकित्सालय भेजा गया। बालपुरी संस्कृत विद्यालय हथगाम में आयोजित शिविर में डा. सतेन्द्र कुमार और मेवालाल ने 155 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। जांच के दौरान 19 मोतियाबिंद मरीजों को आपरेशन के लिए बस से चित्रकूट रवाना किया गया। शिविर संयोजक प्रकाश चन्द्र दीक्षित ने बताया कि यह निशुल्क नेत्र शिविर प्रत्येक माह की 30 तारीख को आयोजित किया जाता है।

वहीं आर्यन पब्लिक स्कूल अमिलिहापाल में डा. विनय अग्रहरि ने 25 लोगों की आंखों की जांच की। यहां चार मोतियाबिंद मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चित्रकूट भेजा गया।

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