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Fatehpur News: मृत को जीवित दिखा करवा लिया फर्जी बैनामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: किशोरी लापता केस दर्ज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी 30 जुलाई को घर से जंगल जाने की बात कह करक्षेत्र के एक गांव निवास

Fatehpur News: मृत को जीवित दिखा करवा लिया फर्जी बैनामा

Fatehpur News: फतेहपुर। राधानगर थाना के गौरी गांव निवासी देवेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों ने वर्ष 1980 में मृत व्यक्ति को जीवित दिखाकर फर्जी बैनामा तैयार कराया और जमीन पर दावा कर लिया। बाद में गलत मृत्यु तिथि दर्शाकर दूसरा मृत्यु प्रमाणपत्र भी बनवाया गया, जिसे नगर पालिका ने जांच के बाद वर्ष 2025 में निरस्त कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि जब वह अपने हिस्से की भूमि पर जुताई कराने पहुंचा तो आरोपितों ने रोक दिया, बैरिकेडिंग तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को सूचना देने पर मामला शांत कराया गया था, लेकिन विवाद बना हुआ है।

थाना प्रभारी श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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