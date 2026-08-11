Fatehpur News: मोबाइल हैक कर खाते से 1.22 लाख निकाले
Fatehpur News: जहानाबाद में संदीप कुमार के बैंक खाते से जालसाजों ने 1.22 लाख रुपये निकाल लिए। उन्होंने मोबाइल हैक कर 6 और 7 अगस्त को पैसे निकाल लिए। संदीप को जब इस बात का पता चला, तो उसने पुलिस को तहरीर दी। अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है।
Fatehpur News: जहानाबाद। कस्बा निवासी संदीप कुमार के बैंक खाते से जालसाजों ने 1.22 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कस्बे की एसबीआई शाखा में उसका खाता है। जालसाजों ने मोबाइल हैक करने के बाद छह और सात अगस्त को खाते से रकम निकाल ली। खाते से रुपए निकलने की जानकारी होने पर पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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