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Fatehpur News: पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने संतों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आठ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। उन्होंने मंदिरों में पूजा-अर्चना की, दीप जलाए और संत-महात्माओं को अंगवस्त्र भेंट किए। इस अवसर पर लोगों ने सहभागिता की और महान ऋषि महर्षि वेद व्यास का सम्मान किया।

Fatehpur News: पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने संतों को किया सम्मानित

Fatehpur News: फतेहपुर। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने शहर के आठ प्रमुख धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना की। उन्होंने तांबेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, अयोध्या कुटी, दुर्गा मंदिर, बाल्मीकि मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, हनुमान मंदिर और रेल बाजार गुरुद्वारा में दीप प्रज्वलित कर मिष्ठान व फल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित संत-महात्माओं को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विक्रम सिंह ने कहा कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक पवित्र पर्व है। यह दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और महान ऋषि महर्षि वेद व्यास के जन्मदिवस को नमन करने के लिए समर्पित है।

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यहां गुड्डू यादव् सभासद, केपी.सिंह, मोनू सिंह, जय यादव, किशन शुक्ल, दीपक बाल्मीकि, रिंकू बाल्मीकि, डॉ अमित शर्मा, भगत जी, बच्चा तिवारी, रणधीर सिंह समेत लोग मौजूद रहे।

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