Fatehpur News: हर साल बाढ़ और कटान से उजड़ रही किसानों की जिंदगी

Fatehpur News: हर साल बाढ़ और कटान से उजड़ रही किसानों की जिंदगी
Fatehpur News: फतेहपुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से हर साल ग्रामीणों को बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे फसलें बर्बाद होती हैं और किसान लाखों रुपये का नुकसान उठाते हैं। प्रशासन द्वारा हालात पर तत्काल राहत कार्य किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता । तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए गंगा नदी वरदान के बजाय हर साल तबाही का सबब बन रही है। मानसून आते ही जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की विभीषिका से घिर जाते हैं। इस आपदा के साथ ही होने वाली कटान ग्रामीणों के लिए दोहरी मुसीबत बन चुकी है, जिससे साल दर साल सैकड़ों किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन गंगा की जलधारा में समा चुकी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा तत्कालिक राहत कार्य तो किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी कार्ययोजना नहीं बनाई जा सकी। नतीजतन हर बार हजारों हेक्टेयर लहलहाती फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही तटीय इलाकों में दहशत दिखाई देना शुरू हो जाती है। औंग के कटरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सब्जियों और फूलों की खेती किसानों द्वारा की जाती है। लेकिन बाढ़ आने के दौरान करीब 4000 बीघा कृषि भूमि पानी में पूरी तरह डूब जाती है, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। बताते हैं कि कटरी क्षेत्र के अभयपुर, सदनहा, बिंदकी फारम, जाड़े का पुरवा, औसेरी खेड़ा आदि गांव में भिंडी, परवल, लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी, कुंदरू, गोभी, हल्दी और हरी मिर्च, गेंदा, गुलाब, चमेली, गुरदौली, बिजली के फूलों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जिससे किसानों को खासा नुकसान हर बार उठाना पड़ता है। वहीं छिवलहा क्षेत्र के असनी, मुजुवाबाद, लखपुरा, भरथरी, मातिमपुर, बारभखुवा, गढी़, देवानानार, सियारे, महेवा, रामपुर नरौली, जफराबाद, रुस्तमपुर आदि गांव के किसान कटरी में होने वाली फसल पर ही निर्भर हैं लेकिन हर साल उन्हे नुकसान उठाना पड़ता है。
आवागमन भी होता है बाधित
गंगा में आने वाली बाढ़ के दौरान दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले प्रमुख सम्पर्क मार्गों पर तीन से चार फीट तक पानी भर जाता है जिससे लोग या तो जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं या फिर नाव का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांव में मवेशियों के हरे चारे का भी संकट खड़ा हो जाता है। नतीजतन बाढ़ प्रभावित गांव के लोग जलस्तर बढ़ने पर ऊंचाई वाले स्थानों में बनाए जाने वाली बाढ़ चौकियों में शरण लेते हैं।
चुनावी वादा नहीं अब चाहिए स्थाई समाधान
बाढ़ प्रभावित बिंदकी फारम व औसेरी खेड़ा के ग्रामीण योगेंद्र चौहान, अभिषेक निषाद, श्रवण निषाद, रामकरन, रामआसरे आदि ने बताया कि बाढ़ के दौरान अफसरों व जनप्रतिनिधियों द्वारा हर बार स्थाई समाधान के वादे किए जाते हैं लेकिन लगातार होने वाली बांध की मांग के बावजूद अब तक इसको नहीं बनवाया जा सका, बल्कि यह महज चुनावी वादा बनकर रह गया है। लेकिन होने वाले नुकसान को देखते हुए अब चुनावी वादा नहीं स्थाई समाधान की ग्रामीणों ने मांग की है।
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