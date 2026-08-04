Fatehpur News: हर साल बाढ़ और कटान से उजड़ रही किसानों की जिंदगी

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता । तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए गंगा नदी वरदान के बजाय हर साल तबाही का सबब बन रही है। मानसून आते ही जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की विभीषिका से घिर जाते हैं। इस आपदा के साथ ही होने वाली कटान ग्रामीणों के लिए दोहरी मुसीबत बन चुकी है, जिससे साल दर साल सैकड़ों किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन गंगा की जलधारा में समा चुकी है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा तत्कालिक राहत कार्य तो किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी कार्ययोजना नहीं बनाई जा सकी। नतीजतन हर बार हजारों हेक्टेयर लहलहाती फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही तटीय इलाकों में दहशत दिखाई देना शुरू हो जाती है। औंग के कटरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सब्जियों और फूलों की खेती किसानों द्वारा की जाती है। लेकिन बाढ़ आने के दौरान करीब 4000 बीघा कृषि भूमि पानी में पूरी तरह डूब जाती है, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। बताते हैं कि कटरी क्षेत्र के अभयपुर, सदनहा, बिंदकी फारम, जाड़े का पुरवा, औसेरी खेड़ा आदि गांव में भिंडी, परवल, लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी, कुंदरू, गोभी, हल्दी और हरी मिर्च, गेंदा, गुलाब, चमेली, गुरदौली, बिजली के फूलों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। जिससे किसानों को खासा नुकसान हर बार उठाना पड़ता है। वहीं छिवलहा क्षेत्र के असनी, मुजुवाबाद, लखपुरा, भरथरी, मातिमपुर, बारभखुवा, गढी़, देवानानार, सियारे, महेवा, रामपुर नरौली, जफराबाद, रुस्तमपुर आदि गांव के किसान कटरी में होने वाली फसल पर ही निर्भर हैं लेकिन हर साल उन्हे नुकसान उठाना पड़ता है。