Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: बाइक हटाने के विवाद में पिता-पुत्र से मारपीट, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: धाता के सूर्यकुंड पक्का तालाब बाजार में बाइक हटाने को लेकर तीन युवकों ने मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चौकीदार रामशरण और उनके बेटे पर हमला हुआ, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस को सूचना देने पर आरोपी भाग गए। जांच जारी है।

Fatehpur News: बाइक हटाने के विवाद में पिता-पुत्र से मारपीट, वीडियो वायरल

Fatehpur News: धाता। कस्बे के सूर्यकुंड पक्का तालाब बाजार में बाइक हटाने को लेकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नारायणपुर निवासी रामशरण धाता थाने में चौकीदार है। चौकीदार ने बताया कि 29 जुलाई की शाम वह अपने पुत्र के साथ सब्जी खरीदने बाजार गए थे। इसी दौरान तीन युवकों से बाइक हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। युवकों ने गाली-गलौज करते हुए दोनों पर लात-घूंसों से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। डायल-112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले आरोपी भाग निकले।

थाना प्रभारी अभिलाष तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Video Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।