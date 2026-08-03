Fatehpur News: बिजली विभाग में पांच का स्थानांतरण, चार गैर जिले से आए
Fatehpur News: फतेहपुर में बिजली विभाग के जेई के पदों पर हाल ही में फेरबदल किया गया है। पांच अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है और चार अधिकारियों को अन्य जिलों से यहां तैनात किया गया है। एसई अनिल वर्मा ने नए नियुक्तियों और ट्रांसफर की जानकारी दी।
Fatehpur News: फतेहपुर। हाल ही में बिजली विभाग के जेई के पदों पर फेरबदल किया गया है, जिसमें पांच का स्थानांतरण किया गया है तो चार की गैर जनपद से यहां तैनाती हुई है। एसई अनिल वर्मा ने बताया कि सानेंद्र सिंह को गाजीपुर से राधानगर ग्रामीण में तैनात कर राधानगर टाउन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जबकि महेंद्रराम प्रजापति को राधानगर ग्रामीण से परीक्षण खंड, विजय गौतम को राधानगर टाउन से हरिहरगंज भेजने के साथ मुराइनटोल का अतिरिक्त चार्ज दिया है। वहीं अनूप कुमार को खागा टाउन में तैनाती व ग्रामीण का अतिरिक्त चार्ज दिया है जबकि धीरेंद्र सिंह को खखरेरू से आबूनगर में तैनात किया गया है।
इसी प्रकार प्रयागराज क्षेत्र द्वितीय किशनलाल, दयाशंकर, विक्रांत आनंद तथा फूलचंद्र यादव को एसई यमुना पार प्रयागराज फतेहपुर में तैनात किया गया है।
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