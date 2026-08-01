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Fatehpur News: नगर पालिका के टेंडर प्रक्रिया में अटके पार्किंग स्थल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: नगर पालिका के टेंडर प्रक्रिया में अटके पार्किंग स्थल

Fatehpur News: फतेहपुर। शहर को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका द्वारा दो स्थानों पर बनाए गए पार्किंग स्थल महज छलावा ही साबित हो रहे हैं। इनके टेंडर अब तक न होने के कारण शहर को जाम के झाम से निजात नहीं मिल पा रही है। नतीजतन बाजार आने जाने वालों के सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं। चौक बाजार को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के सरांय के समीप नगर पालिका द्वारा वाहन स्टैंड बनवाया गया था। जहां दुकानदारों के साथ ही खरीददारों के वाहनों को खड़ा किया जाना था। लेकिन करीब दो साल बीतने के बावजूद इसका संचालन शुरू नहीं हो सका नतीजतन चौक बाजार में वाहनों का आवागनम न रुकने के कारण बाजार में हमेशा जाम की स्थित बनी रहती है।

इसी प्रकार शहर के पत्थरकटा के समीप भी ई-रिक्शा के लिए वाहन स्टैंड बनवाया गया था जिसका संचालन अब तक शुरू न होने के कारण यहां पर बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले ई-रिक्शा के कारण वाहनों के पहिए थम जाते हैं। इन दोनो स्थानों पर बनवाए जाने वाले वाहन स्टैंडो का संचालन न शुरू होने के कारण दुकानदारों सहित खरीददारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ईओ नगर पालिका रविंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में सरांय वाले स्टैंड का टेंडर कराया जा चुका है लेकिन बोली अधिक होने के चलते सम्बंधित द्वारा एग्रीमेंट की प्रक्रिया को पूरी करवाने के साथ ही पैसा न जमा करने के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया है। फिर से दोनो स्थानों के स्टैंड के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

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