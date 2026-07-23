Fatehpur News: दो दुकानों का अथॉरिटी लेटर निलंबित, एक को नोटिस
Fatehpur News: फतेहपुर में समितियों में खाद की कमी और प्राइवेट विक्रेताओं द्वारा मनमानी वसूली ने किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने छापेमारी कर दोषी दुकानदारों के प्राधिकरण पत्र निलंबित किए और नोटिस जारी किए। किसानों को खाद और बीज की कमी से काफी परेशानी हो रही है।
Fatehpur News: फतेहपुर। समितियों में खाद की किल्लत और प्राइवेट में मनमानी से किसानों की समस्या दोगुनी हो गई है। खाद की आड़ में किसानों को मनचाहे तरीके से वसूली पर अफसरों ने अचानक छापेमारी कर दी। नियमों को ताक में रखकर खाद बिक्री पाए जाने में दो के प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया। साथ ही एक दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया है। जिले में खरीफ फसल के लिए खाद की किल्लत में किसान परेशान हो उठा है। समितियों में लंबी लाइनों के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही तो प्राइवेट में पहुंच रहे है। जहां खाद के साथ अन्य कीटनाशक, बीज देकर मनचाही वसूली करके किसानों की जेब काटी जा रही है।
जिसकी शिकायतों पर अफसर टीम के साथ कई दुकानों में अचानक छापेमारी कर दी। नरतौली चौराहा स्थित आशीष तपस्वी खाद बीज भण्डार, राधानगर के फतेहपुर किसान सेवा केंद्र व उत्तम बीज भण्डार का निरीक्षण किया। जहां पर रेट व स्टॉक बोर्ड अपडेट न होने, वितरण पंजिका में खामिया और किसानों को उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग पाई गई। टीम ने आशीष तपस्वी खाद बीज भण्डार एवं फतेहपुर किसान सेवा केंद्र का उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। साथ ही उत्तम बीज भण्डार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि विक्रेताओं को पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। इसके बावजूद खामियां पाई गई, जिस पर कार्रवाई की गई है।
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