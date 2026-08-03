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Fatehpur News: दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में लोधीगंज बाईपास पर आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। रवि और दिनेश ने मजदूरी के बाद घर लौटते समय कहासुनी की। फिर दोनों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों और डंडों से हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया और पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया।

Fatehpur News: दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज

Fatehpur News: फतेहपुर। कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज बाईपास के पास आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। थरियांव थाना के महमदपुर नेवादा निवासी रवि और दिनेश 31 जुलाई की शाम मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान लोधीगंज बाईपास के पास किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है।

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