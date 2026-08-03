Fatehpur News: दो पक्षों में मारपीट, केस दर्ज
Fatehpur News: फतेहपुर में लोधीगंज बाईपास पर आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। रवि और दिनेश ने मजदूरी के बाद घर लौटते समय कहासुनी की। फिर दोनों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसों और डंडों से हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया और पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया।
Fatehpur News: फतेहपुर। कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज बाईपास के पास आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। थरियांव थाना के महमदपुर नेवादा निवासी रवि और दिनेश 31 जुलाई की शाम मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान लोधीगंज बाईपास के पास किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।