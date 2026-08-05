Fatehpur News: समिति बंद होने से नाराज किसान, सौंपा ज्ञापन
Fatehpur News: विजयीपुर में भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक में खाद, बिजली, जल और अन्ना से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। किसानों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का हल निकालने की मांग की। बैठक में खाद की कमी और पानी की समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
Fatehpur News: विजयीपुर। ब्लाक परिसर में बुधवार को भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें खाद्य, बिजली, हर घर जल, अन्ना आदि से होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। किसानों ने पांच सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन बीडीओ को सौंपकर निजात की मांग की। ब्लाक अध्यक्ष अनमोल सिंह ने कहा कि ब्लाक स्थित सहकारी समिति में खाद होने के बावजूद कई महीनों से समिति बंद पड़ी है जिससे किसानों को खाद का वितरण नहीं करवाया जा रहा है, नतीजतन किसानों के सामने संकट खड़ा हो रहा है। किसानों की फसलों को अन्ना मवेशियों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, कई बार मांग के बावजूद अन्ना को गौआश्रय स्थल नहीं पहुंचाया जा रहा जिससे परेशानियां कम नहीं हो रही।
कहा कि इस समय किसानों को पानी की आवयकता है लेकिन क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या होने के कारण किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रहीं। जबकि जलजीवन मिशन के तहत बनाई जाने वाली पानी की टंकियों का प्रतिदिन संचालन नहीं किया जाता जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इसी प्रकार महिचा मंदिर के पास एचटी लाइन के तार नीचे होने से आवागमन में खतरा बना रहता है। किसानों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से तत्काल निजात दिलाने की मांग की। इस मौके पर एडीओ आईएसबी अमरनाथ, गिरजा शंकर मिश्रा, जितेन्द्र सिंह, अशोक सिंह, बब्बू सिंह, गंगा सिंह, विनोद सिंह आदि किसान मौजूद रहे।
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