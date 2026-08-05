Fatehpur News: समिति बंद होने से नाराज किसान, सौंपा ज्ञापन

Fatehpur News: विजयीपुर। ब्लाक परिसर में बुधवार को भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें खाद्य, बिजली, हर घर जल, अन्ना आदि से होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। किसानों ने पांच सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन बीडीओ को सौंपकर निजात की मांग की। ब्लाक अध्यक्ष अनमोल सिंह ने कहा कि ब्लाक स्थित सहकारी समिति में खाद होने के बावजूद कई महीनों से समिति बंद पड़ी है जिससे किसानों को खाद का वितरण नहीं करवाया जा रहा है, नतीजतन किसानों के सामने संकट खड़ा हो रहा है। किसानों की फसलों को अन्ना मवेशियों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, कई बार मांग के बावजूद अन्ना को गौआश्रय स्थल नहीं पहुंचाया जा रहा जिससे परेशानियां कम नहीं हो रही।