Fatehpur News: अन्ना से निजात,खाद-परिवहन व्यवस्था मिले तो बने बात

Fatehpur News: अमौली। समस्याओं से आजिज किसानों ने अपनी मांगो को लकर ब्लाक परिसर में आवाज बुलंद की। भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर बीडीओ को ज्ञापन देकर समस्याओं से निजात की मांग की। तहसील अध्यक्ष बबलू सिंह ने कहा कि अन्ना द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे निजात को लगातार मांग किए जाने के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही। वहीं खाद की समस्या होने के बावजूद कस्बे की खाद सोसाइटी बंद पड़ी हैं जिससे किसानों को खाद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर मुख्यालय के लिए रोडवेज बस सेवा न होने के कारण स्थानीय लोगो के साथ व्यापारियों व किसानों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।