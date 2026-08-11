Fatehpur News: अन्ना से निजात,खाद-परिवहन व्यवस्था मिले तो बने बात
Fatehpur News: अमौली में किसानों ने समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांगों में अन्ना द्वारा फसल को नुकसान, खाद की कमी, और सड़क सेवाओं की समस्या शामिल हैं। भाकियू के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे।
Fatehpur News: अमौली। समस्याओं से आजिज किसानों ने अपनी मांगो को लकर ब्लाक परिसर में आवाज बुलंद की। भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर बीडीओ को ज्ञापन देकर समस्याओं से निजात की मांग की। तहसील अध्यक्ष बबलू सिंह ने कहा कि अन्ना द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे निजात को लगातार मांग किए जाने के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही। वहीं खाद की समस्या होने के बावजूद कस्बे की खाद सोसाइटी बंद पड़ी हैं जिससे किसानों को खाद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर मुख्यालय के लिए रोडवेज बस सेवा न होने के कारण स्थानीय लोगो के साथ व्यापारियों व किसानों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जबकि क्षेत्र के कई गांव में मार्ग जर्जर होने के कारण बारिश के दिनों में आवागमन की समस्याओं से लोगो को जूझना पड़ता है। किसानों ने बीडीओ सुरेश चंद्र शिवहरे को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से जल्द निजात दिलाए जाने की मांग की अन्यथा की दशा में आंदोलन को धार देने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर पुत्तन दुबे, शैलेन्द्र सिंह, अंगद सिंह, सुखीराम, धर्मेंद्र सिंह, जसवंत सिंह, पिंटू बाजपेई आदि मौजूद रहे।
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