Fatehpur News: भड़के किसान, बिजली उपकेंद्रों पर भाकियू का प्रदर्शन

Fatehpur News: खखरेरू, संवाददाता। अघोषित बिजली कटौती और लगातार लो-वोल्टेज की समस्या से नाराज भाकियू नेताओं ने बिजली उपकेन्द्रों में प्रदर्शन करते हुए बेहतर बिजली आपूर्ति किए जाने की मांग की। कनपुरवा बिजली उपकेन्द्र में भाकियू (टिकैत) केविजयीपुर ब्लाक अध्यक्ष भरत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की।

प्रदर्शन की मांगें

वहीं भाकियू (अरा.) के तहसील अध्यक्ष सुधीर प्रताप सिंह (बबलू सिंह) ने बिंदकी रोड बिजली उपकेन्द्र में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने एसडीओ प्रभात कुमार और जेई धीरेन्द्र सिंह को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उपकेंद्र से निकली नई लाइन पर्याप्त क्षमता की नहीं है। सड़क किनारे लगे कई बिजली पोल हादसों का कारण बन सकते हैं। वहीं 33 केवी लाइन में लो-वोल्टेज रहने से ट्रांसफार्मर और किसानों के स्टार्टर बार-बार फुंक रहे हैं। जिससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों ने निर्धारित समय पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। एसडीओ प्रभात कुमार ने तीन दिन के भीतर लो-वोल्टेज की समस्या दूर कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने नई लाइन की जांच और पोल शिफ्टिंग कराने की बात भी कही। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 500 ट्रैक्टरों के साथ रक्षपालपुर-कोट मार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। धरने में विवेक सिंह यादव, गिरिजा शंकर मिश्र, धीरेन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।