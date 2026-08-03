Fatehpur News: बिजली समस्या से आजिज किसानों ने घेरा उपकेंद्र

Fatehpur News: बिजली समस्या से आजिज किसानों ने घेरा उपकेंद्रबिजली समस्या से आजिज किसानों ने घेरा उपकेंद्रबिजली समस्या से आजिज किसानों ने घेरा उपकेंद्रबिजली समस्या से

बिजली समस्या से आजिज किसानों ने घेरा उपकेंद्र

Fatehpur News: फतेहपुर। बिजली समस्या से आजिज किसानों ने पलिया उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि बिजली की समस्या के कारण धान सूखने की कगार पर पहुंच रहा है, वहीं एक्सईएन के आश्वासन पर किसानों ने धरना समाप्त किया।

धरने की समाप्ति वहीं अन्य स्थानों पर भी समस्याओं से आजिज किसानों ने ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से निजात की मांग की। भाकियू अराजनैतिक के तहत किसानों ने पलिया उपकेंद्र में मंगलवार को धरना प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की मांग थी कि पलिया उपकेंद्र को सिठौरा की हाईटेंशन लाइन से जोड़कर चलाया जाता है। जिससे इस उपकेंद्र से लाभांवित होने वाले किसानों व आम उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याएं कम नहीं हो पा रही हैं।

किसानों की मांगें किसानों की मांग थी कि पलिया उपकेंद्र की 33 हजार की लाइन को बेरागढ़ीवा स्थित ट्रांसमिशन से जोड़ा जाए जिससे होने वाली समस्याएं कम की जा सके। वहीं किसानों के धरने की जानकारी पर पहुंचे एक्सईएन महावीर सिंह ने दो दिन में समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया जिसके बाद किसानों का धरना समाप्त हो सका। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, अजय प्रजापति, संजय तिवारी, रविशंकर मौर्य, लवकुश यादव, नसीब दानिश, फकरुल हुसैन, राजेश साहू, राधेश्याम पासवान आदि मौजूद रहे।

ज्ञापन का आयोजन सहायक विकास अधिकारी को दिया ज्ञापन

हथगाम ब्लाक परिसर में भाकियू टिकैत गुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चौराई में नाली निर्माण, रसूलपुर के तालाब में पानी भरवाने, पानी की टंकी से खेतों की सिंचाई बंद करवाने सहित सात सूत्रीय समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। इस मौके पर गुफरान अली, धीरू सिंह, गोविंद गौतम, गुलशन निषाद, रहमलिया देवी, सुशीला देवी, श्रीनाथ आदि मौजूद रहे।

ईओ को ज्ञापन ईओ को ज्ञापन दे समस्याओं से निजात की मांग

धाता ब्लाक में भाकियू टिकैत के किसानों ने बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही ईओ प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिसमें खराब सड़कों की मरम्मत, बिजली व्यवस्था में सुधार, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा तथा अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की गई। अशोक सिंह पटेल ने कहा कि यदि समस्याओं से निजात नहीं दिलाई जाती तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर महेश, राजू गौतम, गिरजा शंकर, रवि सिंह, भैयालाल, बुधराज यादव आदि मौजूद रहे।