Fatehpur News: पुलिस बल न होने के कारण नहीं मिल पाएगी खाद..यह सुन भड़के किसान

Fatehpur News: पुलिस बल न होने के कारण नहीं मिल पाएगी खाद..यह सुन भड़के किसान
Fatehpur News: असोथर में यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हैं। सहकारी समिति में खाद वितरण की सूचना से किसान आक्रोशित हुए, क्योंकि पुलिस बल नहीं था। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद वितरण शुरू किया गया। इससे पहले किसान निजी दुकानों पर जाकर खाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। कई किसानों ने ओवर रेटिंग की शिकायत की।
Fatehpur News: असोथर। यूरिया खाद के लिए किसान खासा परेशान नजर आ रहा है। सोमवार को सहकारी समिति असोथर में खाद लेने पहुंचे किसानों ने पुलिस बल न होने के कारण खाद वितरण की सूचना को पढ़ा तो उनमें आक्रोश फैल गया। हालांकि अधिकारियों के मामले को संज्ञान में देने के बाद दूसरे पहर खाद का वितरण किया गया। समिति परिसर में सचिव की ओर से एक सूचना बोर्ड लगाया गया था, कि भीड़ जयादा होने और पुलिस कर्मी उपलब्ध न होने के कारण खाद वितरण स्थगित किया जाता है। इससे बड़ी संख्या में किसान परेशान होकर इधर-उधर भटकते रहे। भाकियू नेता दिनेश सिंह किसानों को लेकर क्षेत्र की निजी उर्वरक दुकानों पर पहुंचे और 15-15 किसानों को अंगूठा लगवा कर यूरिया खाद उपलब्ध कराई, जबकि एक ट्रेडर्स के संचालक ने खाद देने से इनकार कर दिया।
जिसका किसानों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। जिसकी शिकायत एआरओ नरोत्तम सिंह और डीडी राम जतन से फोन के माध्यम से की। अधिकारियों ने कहा कि जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा किसी भी दुकानदार द्वारा ओवर रेटिंग या अनियमितता किए जाने पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में स्थानीय पुलिस के समिति पहुंचने पर सहकारी समिति से भी खाद वितरण शुरू करा दिया गया। इस मौके पर किसान अशोक कुमार, रामदत्त निषाद, देवदत्त, नरोत्तम, सुदामा प्रसाद आदि किसान मौजूद रहे।
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