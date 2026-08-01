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Fatehpur News: घर के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के बिलंदा गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर किसान राम नरेश की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ आरोप लगाए हैं। किसान छत पर काम करने के दौरान लाइन से टकरा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Fatehpur News: घर के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत

Fatehpur News: फतेहपुर। थरियाव थाना क्षेत्र के बिलंदा गांव में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। किसान राम नरेश की मौत पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को किसान के मकान की छत पड़ी थी। शाम करीब सात बजे मजदूरों का हिसाब करने के लिए किसान छत पर पहुंचा, तभी वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी एचटी लाइन नहीं हटाई गई। थाना प्रभारी एसबी सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच की जा रही है।

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