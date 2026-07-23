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Fatehpur News: ट्रैक्टर जोड़ने से मना करने पर मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: खुर्शीद ने बताया कि सिटकिहा गांव के किसान का ट्रैक्टर खेत में फंस गया था। जब उसने मदद करने से इनकार किया, तो नाराज होकर वे गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू की। घटना की जांच के लिए थाना प्रभारी सक्रिय हैं।

Fatehpur News: ट्रैक्टर जोड़ने से मना करने पर मारपीट

Fatehpur News: विजयीपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव निवासी खुर्शीद ने बताया कि गुरुवार को सिटकिहा गांव निवासी एक किसान का ट्रैक्टर खेत में फंस गया था तब उसने मेरा ट्रैक्टर लगाकर बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन मना कर दिया इसी बात से नाराज होकर उसने घर पहुंचकर गाली-गलौज शुरु कर दिया विरोध करने पर मारपीट किया भीड़ इकट्ठा होने पर धमकी देते हुए चला गया। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है।

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