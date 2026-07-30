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Fatehpur News: काउंसलिंग के बाद दंपती ने साथ रहने का लिया फैसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर के पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में एक पारिवारिक विवाद का सफल निस्तारण हुआ। पति-पत्नी ने मतभेद भुलाकर फिर से एक साथ रहने पर सहमति जताई। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर काउंसलिंग की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक और काउंसलर ने समझौता कराया। महिला आरक्षी भी इस दौरान मौजूद रहीं।

Fatehpur News: काउंसलिंग के बाद दंपती ने साथ रहने का लिया फैसला

Fatehpur News: फतेहपुर। पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र में गुरुवार को एक पारिवारिक विवाद का सफल निस्तारण कराया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर आयोजित काउंसलिंग के दौरान पति-पत्नी ने आपसी मतभेद और मनमुटाव भुलाकर दोबारा साथ रहने पर सहमति जताई। प्रभारी निरीक्षक संगीता सिंह, काउंसलर मोहम्मद जावेद और मंजू शुक्ला ने दोनों पक्षों की बात सुनकर समझौता कराया। इस दौरान महिला आरक्षी अनीता मिश्रा भी मौजूद रहीं।

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