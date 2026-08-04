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Fatehpur News: पक्का तालाब में पौधरोपण,लिया संरक्षण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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Fatehpur News: फतेहपुर में दुर्गा बक्काल ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण संतुलन के लिए पौधरोपण किया गया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने पौधों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं, जोनिहा में बैंक कर्मियों ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। सभी को कम से कम पांच पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प दिलाया गया।

पक्का तालाब में पौधरोपण,लिया संरक्षण का संकल्प
पक्का तालाब में पौधरोपण,लिया संरक्षण का संकल्प

Fatehpur News: फतेहपुर, संवाददाता। भारतीय दोसर वैश्य की महिला इकाई, दुर्गा बक्काल ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से पक्कातालाब में पौधरोपण कर पर्यावरण संतुलने के लिए पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। वहीं एसपी ने बेल का पौधा रोपित कर लोगो को पर्यावरण संतुलन को लेकर जागरुक किया। जबकि जोनिहा में बैंक कर्मियों ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। पौधरोपण के दौरान एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसको रोपित करने के बाद इनका संरक्षण करना बेहद आवश्यक है जिससे दोआबा की हरियाली प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी को कम से कम अपने जीवन में पांच पौधे लगाकर उनका संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक वह वृक्ष का रूप नहीं ले लेते। दरअसल एक अच्छा और स्वस्थ पर्यावरण हमे श्रेष्ठ जीवन जीने में महत्वपूर्ण सहयोग करता है। जिस दिन धरा के ये आभूषण समाप्त की कगार पर पहुंचेंगे उस दिन धरा से जीवन भी समाप्त होने लगेगा। उन्होने सभी को पौधों के संरक्षण का संकल्प दिलाया जिससे इन्हे संरक्षित किया जा सके। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कविता गुप्ता, पूनम गुप्ता, सीमा गुप्ता, अर्चना गुप्ता, नमृता गुप्ता, रंजना गुप्ता, शिल्पी, माधुरी, रश्मि गुप्ता, नारायण बाबू गुप्ता, विनोद गुप्ता, सुनील गुप्ता, शैलेंद्र शरन सिंपल आदि मौजूद रहे。

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बैंक कर्मियों ने रोपा एक पेड़ मां के नाम

जोनिहा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंडियन बैंक शाखा प्रबंधक एवं ग्राम प्रधान जोनिहा द्वारा प्राथमिक विद्यालय परिसर और सीएससी सेंटर परिसर में पौधरोपण किया गया। शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार हैं जिसके चलते सभी को कम से कम एक पौधा मां के नाम रोपित कर इसे संरक्षित करना चाहिए। पौधरोपण के दौरान बैंक कर्मियों, छात्र-छात्राओं तथा ग्रामीणों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फतेहपुर में पौधरोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था?
फतेहपुर में पौधरोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य पौधों को संरक्षित करना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना था।
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