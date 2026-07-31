Fatehpur News: इंजीनियर और सुपरवाइजर की पिटाई, दो पर केस
Fatehpur News: खागा के कोतवाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क किनारे सफाई के दौरान एक सिविल इंजीनियर और उनके सुपरवाइजर पर शराबियों ने हमला किया। इंजीनियर का मोबाइल टूट गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Fatehpur News: खागा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य के दौरान सड़क किनारे सफाई करा रहे सिविल इंजीनियर और उनके सुपरवाइजर के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। शराबी युवकों द्वारा किए गए इस हमले में इंजीनियर का मोबाइल टूट गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते जांच शुरू कर दी है। तहरीर के मुताबिक बीते 29 जुलाई को सूरज विल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म में सिविल इंजीनियर गोविंद कुमार सिंह निवासी महरछ, चुनार, मिर्जापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य कर रहे हैं। अब्दुल्ला नगर सिठियानी यानी मार्ग के किनारे ट्रैक्टर और लेबर के माध्यम से झाड़ी व घास की सफाई का कार्य चल रहा था।
आरोप है कि नरोत्तमपुर गांव के सामने जितेंद्र सिंह ने शराब के नशे में सुपरवाइजर अनिल कुमार के साथ गाली-गलौज और भद्दी गालियां देनी शुरू कर दीं। आरोपी ने ट्रैक्टर चालक से जबरन गलत जगह ट्रैक्टर चलाने को कहा और विरोध करने पर इंजीनियर गोविंद कुमार सिंह के मौके पर पहुंचने पर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद आरोपी जितेंद्र सिंह अपनी कार से अपने साथ तीन अन्य लोगों को लेकर वापस आया और सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। घटना के बाद पीड़ित ने सेलहरा गांव में पहुंचकर डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को साथ लेकर नरोत्तमपुर में आरोपी जितेंद्र सिंह के घर की शिनाख्त कराई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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