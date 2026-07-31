Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Fatehpur News: इंजीनियर और सुपरवाइजर की पिटाई, दो पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

Fatehpur News: खागा के कोतवाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क किनारे सफाई के दौरान एक सिविल इंजीनियर और उनके सुपरवाइजर पर शराबियों ने हमला किया। इंजीनियर का मोबाइल टूट गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Fatehpur News: इंजीनियर और सुपरवाइजर की पिटाई, दो पर केस

Fatehpur News: खागा। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य के दौरान सड़क किनारे सफाई करा रहे सिविल इंजीनियर और उनके सुपरवाइजर के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। शराबी युवकों द्वारा किए गए इस हमले में इंजीनियर का मोबाइल टूट गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते जांच शुरू कर दी है। तहरीर के मुताबिक बीते 29 जुलाई को सूरज विल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म में सिविल इंजीनियर गोविंद कुमार सिंह निवासी महरछ, चुनार, मिर्जापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य कर रहे हैं। अब्दुल्ला नगर सिठियानी यानी मार्ग के किनारे ट्रैक्टर और लेबर के माध्यम से झाड़ी व घास की सफाई का कार्य चल रहा था।

आरोप है कि नरोत्तमपुर गांव के सामने जितेंद्र सिंह ने शराब के नशे में सुपरवाइजर अनिल कुमार के साथ गाली-गलौज और भद्दी गालियां देनी शुरू कर दीं। आरोपी ने ट्रैक्टर चालक से जबरन गलत जगह ट्रैक्टर चलाने को कहा और विरोध करने पर इंजीनियर गोविंद कुमार सिंह के मौके पर पहुंचने पर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद आरोपी जितेंद्र सिंह अपनी कार से अपने साथ तीन अन्य लोगों को लेकर वापस आया और सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। घटना के बाद पीड़ित ने सेलहरा गांव में पहुंचकर डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को साथ लेकर नरोत्तमपुर में आरोपी जितेंद्र सिंह के घर की शिनाख्त कराई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।